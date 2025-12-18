第七波 房管不鬆綁 楊金龍劍指新青安

中央銀行18日召開年終理監事會，央行總裁楊金龍坦言，處理新青安的代價算高。由於新青安2.0版預計明年8月接軌，並無退場。他說，相信行政院及各部會對於新青安續辦會「審慎檢討」。（鄧博仁攝）

新青安購屋貸款引爆炒房亂象，中央銀行總裁楊金龍18日在理監事會坦言，處理新青安的代價，「我承認算高」。由於新青安2.0版預計明年8月接軌，並無退場。他說，相信行政院及各部會對於新青安續辦會「審慎檢討」。

央行18日召開年終理監事會，一如預期，未鬆綁第七波房市管制，但調整明年起，不動產貸款總量將回歸由各銀行內部控管，不過仍須按月向央行報送相關資料，央行也會透過專案金檢，掌握各銀行不動產貸款辦理情形。目前不動產貸款集中度（占銀行總放款比例），仍有36.7％。

楊金龍表示，這並不是甩鍋，如果真的要甩鍋，就不會每月檢視銀行放款。他同時以「大象轉身」形容房市管制要慢慢轉，至於何時鬆綁，仍不作太多說明。

面對央行不願放寬管制，建商哀嚎。不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全認為，相關信用管制政策對促進土地利用、帶動內需及就業機會，都是負面影響，呼籲央行苦民所苦。全國商總榮譽理事長賴正鎰喊話，央行應適度修正相關管制，如放寬豪宅限貸令門檻與第二戶的自住客貸款成數，另外開發商的土建融成數應再拉高。

但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，央行從全場緊盯，轉向銀行自主管理，雖不是大幅度地開放，至少對於房市是有點正面風向。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行對房市並無進一步動作，推估是在熱錢四溢下，擔憂股市資金轉進房市。但如明年經濟表現不佳，是否有可能在資金面上採取相對寬鬆態度，值得留意。

新青安貸款民國115年7月即將屆期，擬由新青安2.0接力，除了公股銀補貼半碼（0.125％）及內政部住宅基金1.5碼（0.275％）要重新檢討，另外年限最長40年、貸款額度最高1000萬元、寬限期5年，甚至是否要針對借款者的年齡、年收入設置門檻都要重新研議。

楊金龍坦言，處理新青安的代價不菲，「我承認算高」；不過新青安有好的一面，能協助年輕朋友買房的政策，但若太寬鬆就不好，相信行政院與財政部等部會對於新青安續辦會審慎檢討。

新青安2.0最被關注者，為利息補貼退場，不過公股銀行主管認為，對真買房剛性需求者，重視的是房價合理性，而不是利息補不補貼，因此預期央行的信用管制仍會維持一段時間。現在房價已經墊高，建商為維持建案身價「不願意」降價，預期明年房市交易量仍相當冷清。