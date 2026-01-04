第三人生大學 彌補她的青春遺憾

慈濟大學響應教育部計畫，試辦「第三人生大學」，讓長者在人生下半場，依然有追夢、學習與助人的舞台。慈濟志工陳秀鷹，就是其中一位學員，兒時因家貧差點失學，大學沒有畢業，一直是她心中的缺憾。她投入慈濟近40年，多次參與海外賑災、義診，也當了25年懿德媽媽，如今年近70，回到慈大校園就讀「自我成長與助人工作」專班，不只圓夢，更希望學習專業，幫助他人。花蓮 阮迺閎

慈濟大學校長 劉怡均：「這個畫得太好了，這個也要掛在介仁校區。」

畫中，銀髮長者優雅地喝著下午茶，那是陳秀鷹對老年生活的想像，也是她，在第三人生大學成果的展現。年近70終於圓滿大學夢，心裡，感觸良多。慈大第三人生大學學生 陳秀鷹：「小學畢業那一年，剛好是實施國民教育 ，義務教育9年 但是媽媽說，上面的7個哥哥姊姊沒有升初中，你也不能念 家裡太窮了。」

求學之路，差點中斷，好在兄長伸出援手，幫助她繼續升學。慈大第三人生大學學生 陳秀鷹：「我就自己離開家鄉，然後坐火車去台北找三哥，說我想再繼續念高中，然後就是白天工作 晚上讀夜校。」

但最後，還是因為現實考量，未能完成大學學業。加入慈濟後，她全心投入志業，積極參與國際賑災、義診與人文交流，累積飛行超過120趟，一晃眼，過了快40年。慈大第三人生大學學生 陳秀鷹：「其實我一直也想去考試，考一般大學，但是因為慈濟的事做了20 30年，後來又到四川陪伴關懷，更不可能，那個夢想只能藏在心底。」

慈大校園，對她而言，再熟悉不過，過去她以懿德媽媽的身分，陪伴無數學生成長，如今角色轉換，竟是難掩悸動。慈大第三人生大學學生 陳秀鷹：「我剛走進校園那個剎那，其實我腳感覺有點發抖，因為從(慈濟)護專動土，然後隔年啟用，開學典禮，2萬多人來祝福，我是其中的一個。」

「(秀鷹 你覺得你有學到東西嗎)，有 像心理學就學到很多生活上，可以去輔導親友或是會員，可以應用到的一些溫度，(就比較專業嘛) 對 對。」

慈大第三人生大學學生 陳秀鷹：「我是希望能夠完成這個社工的學分，然後去考社工師，然後在癌症病房 臨終病房，可以來陪伴 關懷，即將結束生命的一些有緣人。」

因為人生歷練，陳秀鷹更清楚知道，自己想要什麼，就讀第三人生大學，不只圓自己的夢，更希望將學到的專業，轉化為陪伴他人的溫度。

