第三代AI智慧穿戴「沛能戒」世紀民生参加台灣醫療科技展

【警政時報 司徒／臺北報導】上曜集團旗下世紀民生於台灣醫療科技展將釋出重大新品，正式公開第三代、升級版的AI智慧穿戴裝置「沛能戒」，象徵公司在「AI智慧」的布局進入加速期。未來智慧監測、長照科技串聯的生態圈效應，將成為集團成長的重要想像空間。

世紀民生將推出第三代「沛能戒」，而未來智慧監測、長照科技串聯的生態圈效應，將成為集團成長的重要想像空間。(圖/世紀民生 提供)

世紀民生參加2025台灣醫療科技展，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館舉行，展示榮獲國家新創獎、最新升級版的「沛能戒」。此次大手筆祭出免費數據檢測，提升品牌接觸率與用戶導流，帶動後續會員、API服務與商用合作的擴張。

世紀民生智能戒事業群執行長劉元勛表示，全球智慧穿戴市場正從「時尚配件」走向「健康監測」，產品趨勢必定轉向「輕、薄、短、小」。「沛能戒」的核心競爭力是「一個環繞在你指間的私人健康管家」，經由台灣NCC認證，並獲得2025年國家新創獎，具備24小時的指尖監測等數據監測。

「沛能戒」還針對用戶每天的活動狀況做震動提醒，包含：久坐、喝水、閉眼提醒，並透過數據串聯，可全天候的掌握、關心家人的健康狀況。此外，它的智能設計，還擁有諸如電子書翻閱、遙控拍照、簡報操作、影片切換等觸手可及的功能。

劉元勛指出，相較於手環或手錶，戒指因貼合指腹，即使在移動中，也比智能手錶更緊密的接觸皮膚，可取得穩定精準的訊號，真正做到「無感佩戴、持續記錄」，不僅民眾需求度可望進一步提升。

本次展會三代「沛能戒」首度公開。除外觀與材質全面升級，演算法亦進一步優化。它強調「早期健康資產累積」的理念，鎖定中高齡健康管理族群，尤其在早期監控者、科技健康愛好者、重視睡眠保健等皆為核心客戶，透過精準生理監測與個性化建議，可讓用戶滿足對無痛晚年和高效健康管理的需求。

更重要的是，計畫新增跨設備互聯，與第三方裝置串接此舉也意味，世紀民生正從「單一硬體銷售」走向「多設備整合平台」，甚至有機會超越其他智慧健康平台（如Oura）的訂閱與API商模，推升長期收入穩定性。世紀民生董事長張祐銘表示，張祐銘指出，隨人口老化與自我健康管理需求攀升，AI大健康產品將迎來高速成長期。

「沛能戒」是公司投入「AI智慧大健康生態圈」的核心入口，不只是穿戴設備，其後端生成的趨勢與資料分析，可有效整合集團各事業體，舉例如保險端，可協助開發動態式、客製化保單；保健品「朝和生醫」可依個人數據提供精準建議；而銀髮照護與銀髮住宅，更可建立長期監護與生活場景串接；未來還可應用在NFC、門禁、智慧生活，打造多場景跨界服務。

