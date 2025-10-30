第三代TKI獲新適應症 白血病患者重獲新生

兩度移植仍見癌細胞 中年男靠次世代TKI重獲新生！

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】急性淋巴性白血病（ALL）是常見且具挑戰性的血液癌症，特別是帶有費城染色體陽性（Ph+ALL）的患者，疾病進程快速，復發與抗藥性問題困擾全球臨床醫師，直到近年來各種標靶藥物相繼問世，才有機會將癌細胞壓制下來。

一名C先生在罹患ALL後做了兩次移植，但體內仍有癌細胞殘留，透過恩慈療法服用第三代口服標靶藥物一年後，因不符合健保給付條件被迫停藥，沒想到斷藥至今五年多，不僅順利重返職場、恢復正常生活，疾病也控制良好未再復發，讓他開心直呼重獲新生！

第三代TKI大突破！擊退難搞的T315I突變

負責收治該名患者的台大醫院血液腫瘤科黃懷萱醫師表示，依照國外經驗，若將第三代口服標靶藥物用於ALL一線治療，療效及治療深度都比前兩代好，後續復發風險也較少，再搭配化療或其他標靶藥物做維持治療，疾病的進展就有機會得到有效控制。當然，黃懷萱醫師也補充，並不一定所有人都能在停藥後像陳先生一樣五年不復發，還是需要持續追蹤病情或是以其他方式治療。

對於已出現T315I突變的患者來說，病情可能會在短短幾周內快速惡化；一旦發生T315I突變，代表前兩代TKI藥物已產生抗藥性，只能使用第三代口服標靶藥物來治療。

低劑量即可、不易產生抗藥性 血癌治療現曙光！

台大醫院內科部血液腫瘤科姚明醫師補充，以往ALL患者都被視為成人最高風險族群，很難治療，幾乎一定要做移植，否則就會復發，但有了標靶藥物之後，很多病人有機會可以不做移植，特別是在年紀比較大、不適合移植的患者身上，也能達到很好的療效。此外，ALL即使移植後還是需要維持性治療，而第三代口服標靶不易產生抗藥性，且根據最新的間接比較（MAIC）數據可以發現，第三代口服標靶藥物在多線藥物治療失敗的患者身上，達到BCR::ABL1 IS≤1% 和MMR的機率在大多數比較中優於第四代口服標靶藥物，具有統計學上顯著優勢。且在T315I突變患者中，第三代口服標靶藥物達到BCR::ABL1 IS≤1% 和MMR的反應率比第四代口服標靶藥物顯著更高，在Ph+ALL治療中扮演關鍵角色，目前臨床使用上也發現，第三代口服標靶藥物只需要低劑量就可以達到很好的效果。

借鏡韓國 及早介入就能長期存活！

由於在台灣，只有符合「復發且出現T315I突變」或「使用前兩代TKI藥物治療效果不佳」的患者，才能申請健保給付，因此若想在一線治療時就使用第三代TKI藥物，在台灣目前仍需自費才能使用。而在鄰近的韓國，醫師大多會將第三代口服標靶用於二線治療時使用（約70％的病人），也就是當第一線治療失敗或副作用太強時轉用。

年齡是ALL患者最常遇到的治療瓶頸，黃懷萱醫師補充，年長患者相較於年輕患者而言，化療耐受度不佳，很難接受與年輕人一樣密集的化學治療療程。儘管不乏醫院願意為年長患者進行化學治療，但是能給予患者多少的治療，還是得視病患自身體力狀況而定，倘若沒有一定的基本體力，要做任何治療都有相當地難度。提醒患者維持良好的生活習慣，均衡飲食、多運動，做好自我健康管理，才有體力抵抗疾病帶來的挑戰！

