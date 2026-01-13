第三位副市長姜淋煌宣誓就職

台南市第三位副市長姜淋煌宣誓就職。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

新任副市長姜淋煌十三日在市政會議宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲勉勵姜淋煌上任後繼續發揮所長，也期許三位副市長、秘書長及三位副秘書長等府層同仁，同心協力強化市政治理基礎，回應市民期待。

黃偉哲表示，此次人事發布乃因應《地方制度法》第五十五條修正後新規定，各直轄市新增一位副市長，同時也新增一位副秘書長。經審慎考量人選歷練與專長，期盼透過適才適所，為城市規模擴大、國際競爭合作與市政治理挑戰做出重要布局。

人事處表示，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，無論在民政或地方自治工作上，都累積深厚的實務經驗，對基層脈動與制度運作具高度掌握。在統籌跨局處協調上，可迅速發揮即戰力，為市府團隊提供穩定而可靠的支撐。

同日新任就職的副秘書長林榮川，具備都市規劃、水利工程及產業發展等跨域行政經驗，歷任中央與地方多項重要職務，對大型計畫推動與跨局處整合嫻熟，有助於強化建設政策整合、進度掌握與溝通協調效率。