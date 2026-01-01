第三副市長再等等 黃偉哲憂財劃法卡關：補助少又慢衝擊更大
〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院日前修正通過《地方制度法》部分條文，刪除直轄市副市長及縣(市)副縣(市)長人數的人口門檻限制，未來直轄市均可設置3名副市長，並自今年起實施。今(1)日台南市元旦升旗典禮後，市長黃偉哲接受媒體聯訪，被問及「第三副市長人選」時表示，仍需再思考。
不過，黃偉哲話鋒一轉，直指新版《財政收支劃分法》在立法院卡關，對地方財政影響更為重大。他指出，中央補助不僅「來得少」，也「來得慢」，對地方建設與市民生活衝擊甚鉅。
黃偉哲表示，面對詭譎多變的國際局勢，他相信在總統賴清德的帶領下，國家整體外交與施政方向將朝向安定發展。然而，財劃法所造成的實質影響，對地方政府而言卻是迫在眉睫的問題。他強調，「第三副市長是1個人」，但財劃法造成中央補助減少，影響金額卻高達近30億元，兩者的影響層級不可同日而語。
黃偉哲指出，即便財劃法是否合憲仍存有爭議，但中央政府已實際減少對地方的支出與補助，這是既成事實。更令人憂心的是，中央政府2026年總預算尚未通過，即便日後順利通過，也可能已是4、5月；部分凍結預算甚至要到年中或下半年才能解凍，將嚴重延宕地方建設進度。
他以水利建設為例說明，若去年底就通過今年度總預算，許多水利工程可在目前的乾季、旱季提前施工，於雨季來臨前發揮初步治水成效；但若相關補助經費遲至7、8月才到位，恐怕已錯失關鍵時機，影響防災與市民安全。黃偉哲強調，「光是時間上的延遲就影響很大，更何況還有金額的減少。」
至於第三副市長人選，黃偉哲再度表示會「再想想」，並笑說「一個人的力量是有限的」，直言當前更大的挑戰，仍是財劃法對整體城市資源與建設所帶來的衝擊，最後也坦言「昨晚跨年實在太累了」。
更多自由時報報導
三中案二審》馬英九仍無罪 蔡正元維持判3年6個月、沒收2億3919萬元
總統府升旗》賴清德與韓國瑜握手！ 鄭麗文、卓揆「近距離零互動」
圍台軍演再現「封控」輪廓 軍事評論員：規模未超越既有上限
年終談話提兩岸血濃於水 習近平：祖國統一大勢不可阻擋
其他人也在看
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 186
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 142
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 584
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 159
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 114
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 61
中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」
共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 397
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 282
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
1.25兆國防預算再度被封殺 媒體人「一句話」怒批藍白
【論壇中心／綜合報導】中共透過圍台軍演恐嚇台灣之際，總統賴清德提出的8年投入1.25兆國防特別預算，藍白今（30）日五度在立法院程序委員會暫緩列案，無法付委審查，民進黨立委沈伯洋批評破壞國家民主與憲政機制，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，國民黨成為裡應外合力量，破壞台灣民主與團結。資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目中指出，當時日本送了很多艘軍艦給菲律賓，原因就是「擔心菲律賓來不及自我防衛」，因此即便菲律賓有下訂單，日本仍然直接贈送，而美軍從關島前進到菲律賓，直接進駐到離台灣最近的巴丹島，目的就是不能讓第一島鏈被中國阻絕，防止台灣海峽成為中國內海，但是國民黨與民眾黨，如今還在立院阻擋台灣的國防預算，就是「世界的敵人」，企圖讓台灣變成中國的領地，溫紳表示，藍白這舉動「其心可誅」，任何人如果再對國民黨客氣，明年2026會很難過。對於藍白今日第五度封殺1.25兆國防特別預算，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。原文出處：1.25兆國防預算再度被封殺 媒體人「一句話」怒批藍白 更多民視新聞報導中圍台軍演之際！藍白再擋國防特別條例 民進黨：向國際釋放錯誤訊號中共軍演今實彈射擊 賴總統視訊國防部喊話：面對威脅絕不退讓王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉民視影音 ・ 1 天前 ・ 9
羅智強：中共步步進逼都是賴清德的錯 林月琴：我聽過最好笑的
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林月琴今(12/30)表示，藍委羅智強稱：「賴清德總統喪權辱國、讓共機飛越海峽中線、中共會步步進逼是賴清德的錯！...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
嚴厲譴責中共軍演 盧秀燕喊話總統：儘速化解兩岸對立
中共展開突襲式圍台軍演，並將進行實彈射擊演練，台中市長盧秀燕今（30）天上午在市政會議前，針對中共軍演發表看法，她強調「戰爭不能帶來和平」，所有危害台灣人民生命財產的行為，都予以嚴厲譴責，更喊話希望總台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
綠議員逼問蔣萬安「為何回來就軍演？」 滿志剛諷荒謬：應問民進黨政府
滿志剛表示，最近雙城論壇剛結束，中共隨即軍演，民進黨議員許淑華馬上把矛頭指向台北市長蔣萬安，追問一句又一句：「為什麼你一回來就軍演？」但這種問法，本身就很荒謬。滿志剛指出，第一，軍演是中共的軍事決策，不是台北市長能決定的事。如果民進黨真有國安專業，就該去...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
民進黨台南初選激烈！ 林俊憲車隊會師、王世堅挺陳亭妃
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導民進黨台南市長黨內初選，進入倒數兩周，林俊憲今天上午，在台南展開車隊大會師，大批在地議員及立委串連力挺，場面熱鬧，同一天陳亭妃，也有同黨"扶龍王"王世堅相挺，王世堅送上"徽章"當信物，也替陳亭妃元旦將展開的鐵馬行動，揭開序幕！民進黨立委林俊憲（右）出動車隊大會師 從下營出發一路前往麻豆（圖／民視新聞）民進黨立委林俊憲，台南展開車隊大會師，同黨立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，台南市正副議長，全都現身相挺。林俊憲爭取代表綠營出線台南市長，出動人海戰術，從下營前往麻豆，台語諧音象徵「會贏」，同一天，對手陳亭妃，則找來黨內高人氣"扶龍王"王世堅加持。立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定亭妃。」改編爆紅歌曲"沒出息"，王世堅又送上大禮，這回以好友身分送上"徽章"當信物，而陳亭妃元旦起，將展開鐵馬行動，還特地著裝出席記者會，宣告時程。民進黨立委王世堅（左）力挺陳亭妃（右）代表綠營參選台南市長 還送上＂勳章＂當信物（圖／民視新聞）只是黨內初選，同黨立委紛紛選邊站，郭國文po文，再提當年陳亭妃議長跑票事件，開酸意圖修補過去背叛累積的傷痕，還有網友po出陳亭妃在議場和傅崐萁站在一起的畫面，指控她親共又支持藍白。立委（民）陳亭妃：「如果真的要調出民進黨的委員跟國民黨委員的照片，那太多了，這幾張照片都是角度，我跟傅崐萁委員根本，一點都沒有互動的過程，又抹藍又抹紅，真的選舉要這樣嗎？」立委（民）林俊憲：「我這幾天也被莫名其妙亂罵一通，不要一緊張就開始亂罵人啦。」不只兩人話講得酸，支持陳亭妃的王世堅，和支持林俊憲的郭國文，也各自聲援。立委（民）王世堅：「大家應該怎樣？每天都要武裝起來嗎？把安全帽戴上，隨時就帶著雙節棍，洗手間碰到，先來個兩下是這樣嗎？」立委（民）郭國文：「前幾天她還跑去跟一個無黨籍，要（支持）杯葛國防預算的人，又支持藍白不審預算的議員站台，林俊憲如果是出線的話，妳到底是要支持林俊憲選市長，還是又選擇繼續叛黨。」民進黨立委陳亭妃近期遭網友指控親藍白又親中 對此她出面駁斥並痛斥是遭惡意造謠（圖／民視新聞）民進黨台南市長黨內初選倒數兩周，進入黃金衝刺階段，雙方陣營火藥味濃厚。原文出處：民進黨台南初選激烈！ 林俊憲車隊會師、王世堅挺陳亭妃 更多民視新聞報導綠營台南市長初選電視政見會前交鋒 林俊憲、陳亭妃發言一次看媒體人嗆辣提問「初選後如何團結」 林俊憲、陳亭妃「這樣回」台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
打擊國軍士氣？後備等群組驚見「這些訊息」 周軒籲政府正視
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中國人民解放軍東部戰區，昨（29）日無預警宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，但民進黨新北市林秉宥獲報，國軍內湖後備輔導中心的幹部，竟在LINE群組不僅唱衰政府，還狂讚解放軍，消息一出引起極大爭議；政治工作者周軒也接獲，國防醫學大學公衛學院校友會群組中，竟也出現幫忙中國洗白的訊息。對此，周軒今（30）日受訪時呼籲政府與國防部都應該要趕快正視這項問題。針對自己接獲國防醫學大學公衛學院校友會群組中，出現幫中國洗白的訊息一事，周軒今日上午受訪表示，自己看到後感到非常痛心，尤其現在這個時刻，共軍圍台軍演，已經相當雷同全軍都在備戰的時刻，而退伍軍人群組裡面還有一些意圖在幫中國洗白，甚至轉傳一看就知道是中國製造假訊息的言論。周軒認為，這件事不僅對國軍士氣造成很大的影響，同時也是讓台灣人對於整體國防韌性有嚴重的打擊，是令人憂心的事情；當自己將群組內容貼在臉書後，而臉書底下網友的留言，以及林秉宥臉書底下留言皆是一片罵聲，而且大家也支持政府立刻做出相關作為。另外，周軒也提到，根據他所知道的最新消息，當林秉宥貼出內湖後備輔導中心的內部群組對話後，現在群組內部已經有將相關人等踢出去的舉動，甚至還有人質疑林秉宥貼出消息是在汙衊、破壞名聲。對此，周軒強調，本來後備身為民防的重要幹部，或是國防醫學院身為國軍的重要幹部，本來就該對敵我意識有深刻認知，怎麼會在這時間點轉傳這些意圖打擊台灣人士氣的消息？他更呼籲政府與國防部都應該要趕快正視這項問題。原文出處：快新聞／打擊國軍士氣？後備等群組驚見「這些訊息」 周軒籲政府正視 更多民視新聞報導中共嗨PO「無人機俯瞰101」視角！疑盜用「台灣監視器畫面」蠻橫中共！環台軍演影響10萬旅客 鍾佳濱嗆：企圖昭然若揭「這原因」嚴重氣爆釀5死！店長等13人遭起訴 新光三越回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
共軍軍演之際！後備軍人「讚解放軍、唱衰台灣」？ 後備指揮部澄清了
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，卻有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（30）日指出，已將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。 後備指揮部說明，經查該事件係發生於臺北市內湖區後備軍人輔導中心的通訊群組中，涉及兩名非現任輔導幹部轉傳不當貼圖內容。經查證後，已立即要求相關人員退出群組，並同步指示各級單位全面清查所屬通訊群組成員，將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助推動國防政策、凝聚後備戰力的重要責任，所有人員不論職務高低，均應恪守法令、維持政治中立，並以國家安全與整體利益為優先考量。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5