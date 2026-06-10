第三勢力聯合政黨參選人說明會，張靜：唯有合作小黨才有執政希望

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第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人現身訴求參選理念 （前排依沀為左翼聯盟顏坤泉、司法改革黨張靜、台灣工黨主席晏揚清）。 （記者王正平攝）

記者王正平/高雄報導

由司法改革黨發起串連的小黨共同結盟，10日在高雄舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，司改黨主席張靜強調，唯有合作小黨才有執政希望，這項模式若能成功，他如當選高雄市長，也會與台灣工黨及左翼聯盟共同執政，吸納最大民意的支持。

張靜指出，放眼國內政壇，長期被藍綠兩黨把持，也激起意識形態的對決，就算後來成立的台灣民眾黨，自詡代表中間選民，但民意都被這三黨所壟斷，其他小黨想要突破，爭取選民認同，難度相當高。

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他強調，小黨唯有合作，才有執政的可能，司改黨因此與台灣工黨、左翼聯盟結盟，共同推薦三黨的參選人，像他是參選高雄市長，台灣工黨則提名羅佩秦參選花蓮縣長，兩黨的黨員與黨友，相互支援且資源共享，爭取廣大中間選民的認同，突破藍綠白的壟斷，以營造最大的勝選空間。

張靜又說，他的首波政見，包含科技執法、檢舉達人所提報的交通違規案件，不能做為開單依據，只能當成偵蒐犯罪的證據，他覺得科技執法也是造成國旅慘淡的間接原因，民眾國旅返家，就接到數張科技執法的罰單，在心生怨懟下，往後對國旅亦興趣缺缺。

其次，針對現行國家賠償，幾乎九成五以上都判定不賠，為免官官相護，張靜倡議設國賠陪審員制，每件國賠案交由陪審團認定，以減少民怨。前衛生署長楊志良也建議他，若能當選高雄市長，調整低收入及中低收入補助標準，應比照國際至少達15%左右，擴大社福照顧弱勢。

台灣工黨主席晏揚清則主張以勞工、基層民眾及青年權益作為施政重點，強調推動社會公平、居住正義、司法改革、產業升級及和平穩定發展等政策方向，並呼籲建立更完善的社會安全制度，同時介紹該黨提名的花蓮縣長參選人羅佩秦，出身部落之子，長年關注原民權益，曾倡議原民自決。

左翼聯盟召集人顏坤泉說明政策理念，對社會公平、勞動權益、青年參與及公共政策改革等提出看法，同時呼應第三勢力共同改革的訴求，強調跨政黨合作的重要性。