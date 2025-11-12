第三季虧轉盈EPS 3.88元！ 宏達電漲停鎖死「排隊1.4萬張」





宏達電HTC（2498）今（12）日公佈Q3財報，營收達7.2億元，每股盈餘3.88元，較上一季虧轉盈。受此激勵，今台股開盤即跳空漲停鎖死，來到51.7元，排隊買單超過1.4萬張。

宏達電今日早晨公告財報，Q3受惠處分桃園廠房與土地予和碩，認列業外收益，帶動單季稅後純益來到32.4億元，每股純益3.88元。而本業仍持續虧損，營業淨損8.5億元，營業利益率為-119.2%；累計今年前三季在出售部分XR部門給Google以及出售桃園廠房給和碩，每股純益達7.88元。

