第三屆北市校園魔方競賽登場 快手"7秒多解鎖"破紀錄

生活中心／李世宸、陳聖翰 台北報導

北市校園魔術方塊競賽，進入第三屆，有選手展現技巧「單手解魔方」，希望升上國中能繼續參賽，也有一年級選手表示，因為爸爸送她魔術方塊，玩出興趣，由於男選手仍佔大多數，上午就有人破紀錄，七秒多解鎖。

比賽開始，利用短短15秒觀察，選手就得開始解魔術方塊。不斷轉動，讓每一面色塊都相同，選手要在最短時間內，解出魔方，北市第三屆校園魔術方塊競賽在幸安國小登場，大批代表學校參賽的好手都來了。五年級魔方選手陳禹之：「這屆第三屆，然後我三屆都有參加，所以不會很緊張。」四年級魔方選手張嘉恩：「（學了）七到八個月，我不太會緊張，同學很多都會解。」

廣告 廣告





第三屆北市校園魔方競賽登場 超強學童「７秒多解鎖」

北市校園魔術方塊競賽，進入第三屆。（圖／民視新聞）





現場也有人單手解魔方，對比一般人用雙手解開已經有難度，這位小六學童連眉頭都沒皺一下，10秒出頭就完成，充滿自信對鏡頭拉弓。六年級魔方選手李紫祺：「單手是今年才開始有練，我自己想練（為什麼）因為很帥，看他們以後要不要辦，如果還可以辦，那我還是會來。」北市魔方競賽裁判長吳永進：「（為何玩魔方能遠離3C），因為魔術方塊的挑戰，秒數永遠沒有止境，可以不斷的精進，所以他會不斷的去尋求突破。」比賽期間他也自帶鏡頭作紀錄，玩出興趣的不只他，近500位參賽者，以男生居多，占了8成以上，占少數的女學生表現也很亮眼，像這位小一生已經歷過大小比賽。





第三屆北市校園魔方競賽登場 超強學童「７秒多解鎖」

六年級魔方選手李紫祺。（圖／民視新聞）





一年級魔方選手陳睦晴：「(誰教你的)爸爸，(會不會緊張參加比賽)不會，我已經比過好多次賽了。」幸安國小校長曾振富：「也許我們看到，好像男孩子比較多，可是慢慢我們在鼓勵，女生其實也可以玩魔方，像去年也有一位女生，她魔方的成績也很亮麗唷，除了腦以外手腳協調，所以需要練習，要經驗這還是需要的。」比賽三屆以來，選手表現越來越好，上午已經出現7秒多的選手，突破上屆紀錄，每一位參賽者都使出渾身解數，為自己爭取拿獎的機會。

原文出處：第三屆北市校園魔方競賽登場 超強學童「７秒多解鎖」

更多民視新聞報導

為孩子圓夢! 台北101"夢想舞台耶誕音樂會"盛大登場

性病年輕化！性病小學堂動畫 陪青少年建立性健康觀念

青少年矯正不嫌晚！ 隱形牙套搭「遠端監控」成新趨勢

