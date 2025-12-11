第三屆南慈盃體育競賽 廣邀社區競技交流

台南慈濟中學校慶當天，也舉行第三屆南慈盃體育競賽，這次邀請附近的國中小，一起來比賽大隊接力，讓學生除了能訓練更多的抗壓性外，更重要的能讓校外師生，走入慈濟校園，一起認識慈濟，並共同推廣運動。

「注意，預備。」

台南慈中校慶活動，同樣也是第三屆南慈盃體育競賽。

「穿著黃色號碼衣的是，大光國小的同學。」

操場上總共有三間外校，和南慈中同學，一起比賽大隊接力。

海佃國小學生 沈姿璇：「第一次來這裡來體驗了，其他學校的運動會，感覺很開心。」

廣告 廣告

海佃國小體育組長 朱賢榮：「希望小朋友藉由這個比賽，能夠體驗不同的場地，不同的比賽，也可讓他們訓練一些抗壓性。」

從原本的國中組，現在多了國小外校生，每校派出的選手，都是強棒。

大光國小老師 張勤敏：「帶他們出來，看看其他國小的實力如何，對他們來講也是開了一個眼界。」

建興國中學生 洪芠沂：「感謝慈濟給我們這個機會，讓我們可以在此盡情的奔跑，在奔跑的同時，也將我們的心凝聚在一起。」

台南慈濟中學校長 姚智化：「希望更多學校，走入慈濟世界，走入學校，這個校園，讓他們喜歡這樣的互動，也等於是推廣體育運動。」

邀請附近的國中小，一起從事競技賽事，南慈中不僅打造友善校園，大家也共同推廣體育運動。

更多 大愛新聞 報導：

上人開示：醫道護生命拔病苦 世間至高無上大愛

罹患喉癌打呼異常大聲 達文西手術保留聲帶

