第三屆圖書館事業貢獻獎揭曉 樹立全國閱讀標竿

國家圖書館舉辦第三屆圖書館事業貢獻獎頒獎

桃園市長張善政榮獲地方首長獎，代為領獎的桃園市教育局長劉仲成(右)

第三屆教育部圖書館事業貢獻獎頒獎典禮，今天（16日）在國家圖書館舉行，今年共有「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」、「傑出圖書館主管獎」、「地方首長獎」及「特別貢獻獎」等5大獎項16名得獎者，教育部希望透過表揚，為全國圖書館樹立標竿學習楷模。

教育部政務次長劉國偉致詞時表示，圖書館往往不容易被社會大眾看見，也較少受到高度重視，但在整體社會架構中，卻是一個極為重要且穩定的公共機構。圖書館不僅承載知識傳遞的功能，更在無形中成為社會信任與安全感的象徵。

劉國偉次長也分享實地走訪偏鄉小學與幼兒園的經驗，他表示在地處偏遠、資源相對不足的環境中，學校內的圖書館宛如一道光，成為孩子們心中的「第二個家」，不只是閱讀空間，更是情感依靠與安心停留的場所。在偏鄉與原鄉地區，隔代教養相當普遍，圖書館的存在能為孩子提供安全且穩定的學習與生活空間，讓孩子有去處、有陪伴，也有成長的方向。圖書館的價值，不僅在於書籍流通，更在於穩定社會、凝聚人心的重要力量。教育部將持續支持圖書館相關發展，與第一線工作者共同守護這項深具意義的公共志業。

第三屆教育部圖書館事業貢獻獎，由桃園市長張善政榮獲地方首長獎，代為領獎的桃園市教育局長劉仲成表示，桃園是一座持續轉型中的城市，明年包括龍潭科學園區籌設小學及坪頂地區的高中在內，合計將有十所高中、國中及國小陸續興建。 在城市快速發展下，仍強調「閱讀不可或缺」，閱讀是最重要的精神食糧。張善政市長基於整體教育視野，決定將原隸屬文化局的公共圖書館，改隸教育局體系，整合教育資源推動閱讀政策，讓圖書館與學校教育更緊密結合。

劉仲成局長指出，圖書館轉隸教育局後，不再僅以文化活動角度推動，而是結合教育與跨域視野，要求全市四十四個分館主動與鄰近國中、小建立合作關係，深化校館連結，讓閱讀向下扎根。在硬體建設方面，市府於高鐵青埔地區成立「青埔智慧科技圖書館」，以智慧化服務與創新空間設計，成為全臺具代表性的智慧圖書館之一，展現桃園推動閱讀與科技結合的成果。

劉仲成局長表示，未來，桃園市將以「生活化、數位化、國際化、產業化」為主軸，推動圖書館發展，朝向「類博物館化」的複合式經營，讓圖書館不只是借書與閱讀的場所，而是成為市民共享的公共書房，培養全民閱讀習慣，讓閱讀成為終身學習的重要基礎。

另外獲獎的淡江大學覺生紀念圖書館，除了首創私校聯盟共建系統，攜手東吳大學與銘傳大學，實現跨校資源共享，並導入ISO9001品質管理系統，優化服務流程效率。