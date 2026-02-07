第三屆左營海軍眷村年貨大街開幕 採買年貨的最佳選擇

邁入第三屆的左營海軍眷村年貨大街六日晚間於左營建業新村熱鬧開幕，高雄市長陳其邁親臨活動現場，鳴鑼三響宣布市集正式開市，並與在地民意代表及民眾一同高歌同樂，現場氣氛輕鬆愉悅，也提前祝福大家新年快樂。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，左營為全台海軍眷村聚落規模最大的地區，擁有最濃厚、最道地的年節氛圍；左營海軍眷村年貨大街綿延逾百公尺，集結約一百六十個攤位，從湖南臘肉、廣式臘腸等傳統眷村美味，到特色餐車及文創手作一應俱全，歡迎民眾前往左營採買年貨，感受最溫暖的人情味與眷村年節氛圍。

陳其邁表示，這幾年時間過得很快，回顧過去多次到左營眷村進行會勘的情景仍歷歷在目，高市府對左營眷村相關議題始終高度重視，不僅放在心上，也一項一項落實推動，包括緯六路改善、果貿消防設備強化及眷村整體環境改善等，逐步完成，他強調眷村文化承載的是共同的情感與世代記憶。

陳其邁也分享，提到左營就會想到集結大江南北美食的果貿社區，並感謝眷村文化協會長期投入與努力，促成南北年貨美食齊聚一堂，市集內容豐富、多元，宛如各地特色匯聚，推薦民眾來左營採買年貨，絕對是最佳選擇。