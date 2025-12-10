第三屆慈愛關懷教育扶助活動 魚池鄉國中小133位學子許願圓夢成真

【記者 謝雅情／南投 報導】瑪倉文教基金會及中華瑪倉和平協會率領八位義工於114年 12月9日下午2時，在魚池鄉新城國小辦理第三屆魚池鄉國中小學生許願圓夢感恩關懷活動，補助南投縣魚池鄉魚池國中小、明潭國中小、新城國小、伊達邵國小、共和國小、頭社國小、五城國小、東光國小及國姓國中、水里商工，共計12校學生許願圓夢金新臺幣20萬元整，計133名學生受益，此活動由王瑞德副縣長親自出席致詞並致贈感謝狀。

中華瑪倉和平協會張心盈總召表示該活動是以自己的事業基地魚池鄉為發源地，辦理弱勢學生許願圓夢感恩關懷活動回饋鄉里，今年已來到第三個年頭，未來更希望將此愛心活動向下延伸，並帶著志工親自關懷和陪伴特殊需求學生。

張心盈總召表示，弱勢的孩子常因家庭經濟因素，錯過了很多夢想，也錯過多個小確幸，該會秉持學習菩薩的慈悲，送愛到偏鄉，圓孩子一個夢想。主辦單位社團法人瑪倉文教基金會以推展社會教育工作為目的，亦重視傳統文化交流，近年來更著重普及教育和偏鄉增能扶弱，張總召以協助弱勢學生圓一個夢為出發，基金會是以每位學生發放1500元獎助學金，讓孩子能更彈性應用於學雜費、書籍費或希望購買的用品上。

王瑞德副縣長表示，教育一直是本縣重要施政，教育也是國家未來的希望也是翻轉人生的機會，本縣每年均發放清寒學生獎助金協助學生安心就學，更研議經常性關懷扶助方案協助弱勢家庭學童。本縣更在社會各界熱心捐輸及縣府挹注經費積極推動各項創新教育政策下，讓南投教育力不斷提升，亦能在各項全國教育比賽中榮獲佳績。

縣府深表感謝瑪倉文教基金會善行義舉可謂及時雨，響應縣府政策，伸出援手及扶助弱勢，關懷偏鄉，讓每位孩子在感恩的月份裡都能圓自己一個夢。企盼藉此次活動達拋磚引玉的目的，喚起社會各界的愛心，讓弱勢孩子在學習路上無所缺憾，勇敢前行，並學會感恩和惜福，進而回饋社會。（照片記者謝雅情翻攝）