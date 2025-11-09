第三屆板橋自由式街舞比賽 綠委張宏陸合體舞團尬舞

生活中心／陳堯棋 鄭國陽 袁紹恩 SNG 新北報導

由民進黨立委張宏陸舉辦的自由式街舞大賽，今年邁入第三屆，今天下午在新北市板橋區公所，吸引約百名選手參賽，不但有來自日本的台灣媳婦，還有首次參賽就晉級最終八強的小學生，今年更邀請到，新科全運會霹靂舞金牌選手林耀東擔任表演嘉賓，現場氣氛超級熱鬧。

好嗨舞團vs.立委(民)張宏陸：「腳趾頭準備，1、 2。」民進黨立委張張宏陸，跟好嗨舞團的Dancer，在舞台上同台尬舞，為第三屆板橋自由式街舞大賽揭開序幕。初生之犢不畏虎，青少年和大學生、社會人士，互相Battle較勁，地板動作、嘻哈等等各種舞風、花招百出。約百名選手中，還有一位長相神似台語歌手的邵大倫的小學生，首次參賽就擠進最終八強！

街舞選手Mario：「三年級我爸就開始教我了，霹靂舞，就是大地板(動作)，(參賽選手)很厲害，都是不同舞風的東西，讓我見識到很多的那個舞風。」街舞選手Takae：「第一次參加這個活動，專長是Solo dance，然後Locking、Breaking、Punking。」來自日本的台灣媳婦Takae，既是選手，同時也在台灣參加舞團、開班授課，今年更重磅邀請，新科全運會霹靂舞金牌選手林耀東，擔任表演嘉賓，將現場氣氛炒熱最高點。

主持人：「woo，我們真的沒有吊鋼絲啊。」全運會霹靂舞金牌選手林耀東：「現在年輕人都好厲害，尤其是小朋友，真的真的很誇張，我自己看到，我可能自己也贏不了他們。」立委(民)張宏陸：「希望有更多的年輕人，可以以耀東選手為榜樣，如果在這個過程中，能夠培養出一個國際知名的舞者，或是參加奧運的(國手)，我相信我們這些努力都值。」在地立委喊話，要從新北培養出國際級選手，為國爭光，就算即將颱風來臨，也抵擋不了民眾的跳舞熱情。









