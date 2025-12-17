第三屆科普種子學堂登場 達發科技跨校打造偏鄉科技教育平台 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新竹報導

台灣 IC 設計企業達發科技三度攜手國立臺灣大學機械系與國立東華大學社會參與中心，於12月12日舉辦《2025 達發科普種子學堂—電機探索營》，邀請近五十位來自花蓮地區的國高中學生參與，其中包含光復災區在內的四個教育團體。活動結合大學社會責任（USR）與企業社會責任（CSR）能量，以科技教育為媒介，帶領偏鄉學子走進頂尖學術場域，並透過新增的城市生活探索行程，回應花蓮地區於災後復原階段所需的陪伴與情感支持。

廣告 廣告

邁入第三屆的達發科普種子學堂，今年在課程量能、跨校合作與參與規模上全面升級。課程由臺大機械系楊士進教授主持的馬達技術實驗室團隊量身規劃，延續過往「特斯拉線圈」實作課程，並新增「自平衡車」設計作為雙主題教學內容。

楊士進率領臺大機械系碩博士生擔任主要教學人員，南港高工學生則擔任輔導助教，陪伴來自花蓮五味屋、玉里書屋、光復商工及花蓮高工的學生進行實作學習，實踐跨校、跨域與跨城鄉的深度連結。

透過營隊學習與陪伴，主辦單位期盼協助孩子暫時抽離災後壓力，在探索中轉換心境，並鼓勵學生勇敢迎向未來。達發科技表示，透過每年持續的陪伴與跨界協作，希望讓科技教育得以向下扎根，以實際行動為偏鄉孩子打造更平等、友善且具韌性的學習道路，使知識與體驗成為支持孩子走過創傷、邁向未來的重要力量。

課程之外，達發科技董事長謝清江亦親自款待學生前往臺北喜來登飯店十二廚餐廳用餐，並安排米其林餐廳導覽，讓學生透過跨領域的場景體驗，認識細膩的服務流程與人文細節，感受不同於日常的城市生活節奏。

《達發科普種子學堂—電機探索營》自2023年試辦、2024年擴大合作單位後，2025年已邁入第三屆，逐步成為偏鄉學子走進大學殿堂的重要跨域平台。活動以跨界共學為方法、以探索未來為目標，縮短城市與偏鄉的距離，同時也邀請東華大學越南國際學生參與，促成國際交流。

今年特別參與的光復工商學生，也在活動中表達感謝之意。餐管科二年級學生王品安表示，感謝達發科技提供珍貴的課程與城市體驗，也感謝東華大學社會參與中心的安排，讓他更有信心面對未來。帶隊教師崔珮芸則指出，這是一趟具深度與多元性的教育旅行，不僅讓學生體驗大學生活，也培養跨領域問題解決能力與團隊合作精神，幫助孩子理解城鄉差距背後的文化差異與自我認同。

國立東華大學環境暨海洋學院特聘教授、社會參與辦公室主任顧瑜君表示，移地學習多年來持續深耕花蓮，今年活動更串聯國北教大的一日大學生活體驗、文山區城市走讀，以及臺大的電機探索課程，讓孩子在多所大學的陪伴下，透過生活、移動與學習，逐步建立更寬廣的視野與自信。

照片來源：聯發科

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

談城市韌性 林右昌以基隆經驗分享「都市針灸」與15分鐘城市

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】