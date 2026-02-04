第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽即日起至3月23日受理報名

第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽即日起至三月廿三日受理電子信箱報名，歡迎全國好手到竹東以琴會友。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為打造竹東鎮成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所將於三月廿八日在樹杞林文化館舉辦「二０二六年第三屆鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽」，即日起至三月廿三日受理報名，竹東鎮長郭遠彰歡迎全國好手報名參加。

郭遠彰表示，烏克麗麗是進入音樂世界最親民的鑰匙，也是凝聚家庭情感的最佳媒介。公所致力推動「音樂造鎮」，希望透過舉辦比賽，將客家音樂的種子深入校園、社區與每一個家庭。

郭遠彰說，我們不只比技巧，更看重文化的傳承與家人的互動，希望看到阿公帶孫子、父母帶小孩一起上台，用音樂來凝聚親子情感，共享天倫之樂，更彈唱出客家文化的魅力，凡報名參賽並獲獎者，就有機會將高級烏克麗麗帶回家。

廣告 廣告

竹東鎮公所表示，今年賽事分為三大組別，分別係強調代間情感的「親子組」、展現團隊默契的「學校公司社團組」，以及高手雲集的「公開組（演唱及演奏）」。為落實音樂推廣普及化，避免少數參賽者包辦過多場次，本屆賽制特別修訂為「每人至多報名兩組」，期盼讓更多喜愛音樂的朋友擁有登台展演的機會。

活動當天除了精彩賽事，現場也將發送限量一百五十份的「十二歲以下小朋友觀賞禮」，鼓勵家長帶著孩子一同進場欣賞，從小培養音樂素養。各組優勝者將可獲得精美獎座、獎狀以及「高級烏克麗麗」乙把，獎項豐富。

報名一律採Email方式，截止日期為三月廿三日下午6點，詳細簡章及報名表請上竹東鎮公所官方網站查詢，歡迎各界好手到竹東「以琴會友」。