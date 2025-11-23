第三屆美廟粉專交流聯誼會 號召百位宮廟小編傳承文化

▲全台近百位宮廟小編齊聚彰化花壇白沙坑文德宮，參與第三屆美廟粉專交流聯誼會。

【記者 陳法沛／彰化 報導】在數位浪潮翻湧的時代，全台近百位宮廟小編齊聚彰化花壇白沙坑文德宮，參與第三屆美廟粉專交流聯誼會。這場被譽為『靜態全國廟會嘉年華』的文化盛宴，由全國最大宮廟平台『台灣美廟故事』委託文德宮福德老爺爐下團隊精心籌辦，在『白沙坑迎燈排〜陣頭復振與文化資產數位保存計畫』廣而推廣下，邀請台灣多奇廟粉專、毅然文創媒體《三清劇組》協力促成，相互成就聖凡兩修、人神共感的美好。

傳承數位化香火的鍵盤俠 宮廟小編用熱情點亮信仰之路

『台灣美廟故事』平台主編陳建學表示：『我們因信仰而相遇，因同樣的一份心而同行。』最遠由台東奔赴而來的東海龍門天聖宮及來自全台50間宮廟的近百位小編，懷抱著讓更多人『認識神、安心於神』的使命，在風和日麗的初冬齊聚文德宮。每張照片、每段文字、每次分享，都是將傳統信仰與現代社會連結的重要橋樑。台灣美廟故事團隊誠摯邀請更多宮廟小編加入溫暖專業的『編群』，共同為傳統文化注入新活水。

▲毅然文創媒體《三清》電影導演陳毅(左)、『台灣美廟故事』平台主編陳建學(中)、台灣多奇廟粉專楊逢元老師(右)合影。

大師開講見真章 從土地公到三清電影的文化之旅

專題講座由『台灣多奇廟』主編楊逢元老師打頭陣，以《從土地公淺談台灣的財神信仰》為題，如數家珍地分享廟宇典故，內容精彩紮實。台灣紀錄片新秀導演陳毅則分享拍攝電影《三清：有祢我不怕》的心路歷程，從尋找資源、主題命名到拍攝過程，影片遠赴韓國取材，預計明年上映，邀請大家走入戲院支持這位青年導演用鏡頭訴說宗教文化故事。

手作燈排傳心意 近200年文化資產的現代新生

文德宮每年舉辦的『白沙坑迎燈排』活動，擁有近200年歷史，是全國獨一無二的文化盛事。工作坊特別安排小燈排文創DIY體驗，讓參與者親手感受這項無形文化資產的節慶之美。雖然編編們笑稱手藝不巧，但製作過程充滿歡笑與感動，將傳統工藝化作具體的文化記憶。

▲文德宮每年舉辦的『白沙坑迎燈排』活動，擁有近200年歷史，是全國獨一無二的文化盛事。工作坊特別安排小燈排文創DIY體驗，讓來自全國宮廟小編親手感受這項無形文化資產的節慶之美。

分組切磋顯真情 三大主題激盪創意火花

活動規劃三大分組座談：『組織管理×溝通協作組』、『攝影×拍照×直播組』、『活動企劃×行銷×網路經營組』，由專業指導者及宮廟實務經營者帶領討論；與會者毫不藏私地分享經驗，在交流中凝聚創意火花，為宮廟社群經營找到新方向；桃園慈恩宮黃品恩宮主主持的『組織管理×溝通協作組』討論熱烈、欲罷不能，友宮編群莞爾表示：『加量不加價』！

▲桃園慈恩宮黃品恩宮主主持的『組織管理×溝通協作組』討論熱烈、欲罷不能，友宮編群莞爾表示：『加量不加價』！

難得一趟 擴大交誼能量

由於一早上課、路程不一，部分宮廟小編選擇前一晚先到彰化過夜養足精神；有些宮廟也趁此時舉辦會前小聚、彼此都非常珍惜情誼。位於主辦白沙坑文德宮步程五分鐘、以『武駕媽祖』聞名的白沙坑明聖宮，也以地主的歡喜共襄盛舉，贊助請所有參與者手搖飲。會後，鶯歌慈聖宮、桃園龜山慈恩宮、桃園八德三清宮、桃邑鎮北宮、台中龍井天旨鳳凰宮、中華北斗東螺媽祖慈善道統協會、彰化大城東西港永鎮宮、高雄朝元宮鐵路媽祖、台東東海龍門天聖宮、屏東瑤池靈修院、嘉義布袋嘉應廟、鶯歌慈聖宮……數家宮廟主動表示，想要就近前去今年因意外事件上了新聞的埤腳五通宮參拜打氣，不忘『兄弟同心』的深重情誼；宮務繁忙的五通宮主委游博程也親自為此番來自全國各地的小編導覽，親民作風，大受讚揚！而長治份仔福德祠陳佳騰主委因事未能參加小編聚會，竟拎著好幾袋重重的米，搭火車趕來與大家打招呼，再再的情義，千金難替！

▲每間宮廟都帶了自己的結緣品交換交流，相互思齊、一起成長，宛如文創市集！

同心傳燈續廟緣 靜態廟會寫下文化傳承新頁

這場別開生面的交流會，融合了傳統信仰與數位創新，透過專題講座、文化體驗與實務交流，為宮廟文化開創更多可能性；與會者滿載而歸的不只是知識與技能，更是那份對信仰的堅持與熱情！誠如活動主題『同心傳燈×共續廟緣』，每個參與者都是文化傳承的點燈人，讓傳統廟宇文化在數位時代繼續發光發熱。歡迎更多善信大德投身宮廟數位行列，一起富饒更有亮點的信仰文化！（照片記者陳法沛翻攝）