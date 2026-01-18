第三屆藍鵲盃羽球賽圓滿落幕 190人參賽創新高展現寶山多元運動推廣成果

第三屆藍鵲盃羽球賽圓滿落幕，一百九十人參賽創新高，展現寶山多元運動推廣成果。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為推廣校園運動風氣並扎根基層體育，竹縣寶山鄉公所主辦之第三屆「藍鵲盃羽球賽」周休二日兩天在新城國小舉行，賽事吸引鄉內外學童及多個機關團隊踴躍參與，今年參賽總人數高達一百九十人，較上一屆呈現倍數成長，賽事規模與參與度雙雙創下新高，充分展現寶山鄉推動全民運動的具體成果。

寶山鄉長邱振瑋表示，藍鵲盃羽球賽辦理至今已邁入第三屆，能夠在穩定中持續成長，有賴學校團隊、教師與教練的專業指導，以及家長們長期以來的支持與陪伴。近三年來，寶山鄉公所在運動推廣上持續朝向多元化發展，除羽球外，也陸續推動籃球、桌球、樂樂棒球、足球、飛鏢、飛盤及布袋球等運動項目，並積極辦理寒暑期運動營隊，讓不同年齡層的民眾都能找到適合參與的運動方式，進一步擴大全民運動的參與基礎。

寶山鄉公所表示，本屆藍鵲盃首日完成國小高年級男子單打、女子單打，以及不分齡雙打等賽程；次日則進行中年級男子單打、女子單打及機關邀請組比賽。其中，中年級男子單打組報名人數高達五十人，場上競爭激烈、氣氛熱絡，充分展現學童對羽球運動的高度投入與蓬勃活力。

在機關邀請組方面，橫山鄉公所以及新竹市警察局再度組隊參賽，關西鎮公所、竹東鎮公所及中山科學研究院亦首度參與，以實際行動支持地方體育發展，促進跨機關交流互動，為賽事增添更多亮點。

鄉公所也預告將於二月四日至六日首次辦理「多元冬令營」，活動內容除包含定向越野與飛盤運動外，亦結合方口獅體驗及香氛蠟燭手作課程，讓孩子在寒假期間動靜皆宜，實踐「玩轉冬日，動靜皆宜」的活動理念。