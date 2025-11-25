第三屆透明晶質獎頒獎典禮 清廉透明引領國家進步

第3屆「透明晶質獎」獲獎機關合影。廉政署提供



第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮在今(11/25)日於國家圖書館國際會議廳隆重舉行，總統賴清德特別透過賀電向所有獲獎機關表達誠摯祝賀，並期許透過此獎項推動公部門精進廉能創新，為國家樹立清廉治理的標竿典範。

法務部長鄭銘謙。廉政署提供

法務部長鄭銘謙在致詞中表示，我國自2018年起，每4年發布聯合國反貪腐公約國家報告，今年的透明晶質獎正是回應國際審查建議的具體行動。他指出，透明晶質獎自試辦以來，已成為引導公部門追求廉能治理的重要平台，並在2023年正式成為全國性獎項，至今已邁入第3屆。

第3屆「透明晶質獎」獲獎機關合影。廉政署提供

本屆共有22個機關報名參與，經過書面審查及實地訪視兩階段評核，最終在「整體廉能作為類」評選出五個特優機關，包括財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；而「創新廉能措施類」則由交通部公路局北區公路新建工程分局拔得頭籌。

鄭銘謙特別感謝各參獎機關的努力與付出，他表示，各機關在參與過程中展現的自我檢視精神，是深化廉能文化的重要力量。他也向評選委員表達感謝，肯定他們在評審過程中的專業與辛勞，確保評選結果的公平與公正。

由廉政署主辦的第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮。廉政署提供

本屆獲獎機關不僅在內部行政流程中建立標準作業程序，更結合AI科技及跨域合作，有效提升行政透明度與風險控管能力，將廉能效益擴散至更廣泛的領域。鄭部長期盼未來有更多行政團隊參與透明晶質獎，共同實現「清廉勤政、開放透明」的目標，讓清廉成為推動機關進步的力量。

