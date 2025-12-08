第三屆金V獎「小雪Yukichan」奪年度最佳VTuber獎，完整得獎名單出爐

由公共電視主辦第三屆金V獎12月6日於「宮氏海水浴場」YouTube頻道舉辦頒獎典禮，並由海月波波與灰妲擔任主持人，揭曉本屆十大獎項：年度最佳VTuber獎「小雪Yukichan」、年度潛力新星獎「舒穆祿梅緋」、年度最佳綜合類節目企劃獎「歐妲 Olda《3周年原創音樂劇歌乙女之音》」、年度最佳電玩遊戲企劃獎「陳旭元《夢想盃:紅紫大對決》」、年度最佳雜談獎「考娜」、年度原創歌曲獎「魔女ルンナ《ゼロ→イチウィッチクラフト》」、年度最佳演唱實力獎「絆Kizuna」、年度最佳行銷計畫暨創新應用獎「口口工作室《2025 泡影殘響 VTuber X Band》」年度最佳 Shorts 創作獎「秋芽」、年度最佳翻車沒極限獎「尼皮」、此外，絆愛KizunaAI更壓軸演出《Hello, Morning (Homecoming Remix)》引爆全場熱度！

第三屆金V獎得獎名單（來源：公共電視官方提供）

廣告 廣告

「小雪Yukichan」是出道四年的資深數位創作者，雖連續兩年挑戰金V獎皆失利，今年首度問鼎年度VTuber就得到今晚最大獎，評審認為，即便小雪已經出道多年仍維持高頻率的直播，並在遊戲領域耕耘許久，同時致力推廣台灣和海外的獨立製作遊戲，讓廠商看見VTuber的人氣與代言潛力。而多元的異業合作和線下活動，更讓自己不斷突破與成長，值得鼓勵。小雪上台發表感言時也帶著生病的阿嬤一起同享榮耀時刻，感動氛圍讓主持人也不禁落淚。小雪在台上表示，今年她是一邊哭一邊寫企劃書，曾想過今年再沒得獎就會放棄，「但是，堅持下去，總會被看到。」小雪的阿嬤也在旁出聲：「大家好～多謝大家照顧我們家小雪喔！她很認真捏，整天都在電腦前面，我都怕她眼睛壞掉。」

小雪獲第三屆金V獎「年度最佳VTuber獎」（來源：公共電視官方提供）

今年從「半點」改名為「絆Kizuna」，並以嶄新形象重新出發，絆Kizuna再度挑戰演唱實力獎，以一首《他們說我是沒有用的年輕人》連霸歌王，出現自己頒給自己的有趣畫面，被笑稱是「V圈江蕙」樹立不可突破的實力高牆。強大的基本功實力讓不少初次評選的評審驚豔，在歌曲每個段落都有非常細膩的呈現，音色穩定有魅力，對於歌曲詮釋很有自己的想法和氣場，情感豐沛且展現強大的歌唱企圖。絆Kizuna在台上表示，雖然這個世界糟糕，但就是因為糟糕所以同時也很有趣，「然後我想請你們永遠都跟自己講一句話，就是你們很幸運，同樣我也是。」

絆獲第三屆金V獎「年度最佳演唱實力獎」（來源：公共電視官方提供）

此外，本屆新設立就引起話題的「最佳雜談獎」由「考娜」獲得，現場播放由經紀公司Voix所製作的紀念影片，回顧了考娜從1.0出道開始的軌跡，以及〈考拉〉、〈火彩〉、〈stella〉等多首膾炙人口的歌曲，讓不少觀眾眼淚潰堤。評審表示，考娜的言談讓大家感受到無比的親切感，講話時就很像你的一個好朋友一樣，以非常平靜的語氣和溫柔的聲線分享著她的故事，節奏感的掌握非常得宜和有條理。考娜得獎消息釋出後，社群上也持續有不少觀眾分享祝福和思念的言語，讓大家再度致敬這位優秀的創作者。

考娜獲第三屆金V獎「年度最佳雜談獎」（來源：公共電視官方提供）

本屆的表演視覺也同步升級，為觀眾帶來高規格的觀賞體驗。尼皮所帶來的〈The Greatest Show〉以3D進行演出，除了側翻和快速換衣外，更和自己的粉絲「趴控」一起上台，在歡樂的氣氛中也展現突破性的歌唱實力。灰妲和海月波波兩位主持人分別帶來表演〈早在夢裡就練習過了1000遍〉和〈剪刀小偷〉更是展現從未在粉絲面前嶄露的帥氣，讓現場一片驚呼「這真的是可以免費看的嗎？」

尼皮〈The Greatest Show〉和自己的粉絲「趴控」一起上台（來源：公共電視官方提供）

灰妲演唱主題曲〈早在夢裡就練習過了1000遍〉展現帥氣的一面（來源：公共電視官方提供）

海月波波與凱文布魯的〈剪刀小偷〉充滿戲劇性效果（來源：公共電視官方提供）

最後表演由放火與鷗麥麥麥組合與絆愛KizunaAI壓軸，話題性的奇蹟共演與VTuber始祖復歸讓現場氣氛帶到最高點，典禮最後也宣布第四屆金V獎進入籌備期，讓金V獎正式成為公視致力投入的一線節目IP。第三屆頒獎典禮得獎名單已於金V獎官網完整公開，所有入圍與得獎投稿影片、得獎者感言片段、表演者精采演出也同步於宮氏海水浴場YouTube頻道陸續上線，未來公視也將持續推出和金V獎得獎者的各項合作，誓言要持續深耕VTuber領域，讓觀眾看到更優秀的內容製作。

放火與鷗麥麥麥的〈ㄅㄆㄇ注音歌〉展現兩人強大的默契（來源：公共電視官方提供）

絆愛KizunaAI〈Hello, Morning (Homecoming Remix)〉壓軸演出引發強大話題（來源：公共電視官方提供）

第三屆金V獎完整得獎名單：

【年度最佳Vtuber獎】

小雪Yukichan / 個人勢

【年度最佳演唱實力獎】

絆Kizuna / 個人勢

【年度最佳潛力新星獎】

舒穆祿梅緋 / 芥川組

【年度最佳雜談獎】

Koana 考娜 / 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 (VOiX)

【年度最佳原創歌曲獎】

魔女ルンナ《ゼロ→イチウィッチクラフト》 / 個人勢

【年度最佳綜合類節目企劃獎】

歐妲 Olda《3周年原創音樂劇歌乙女之音》 / 春魚創意

【年度最佳電玩遊戲企劃獎】

陳旭元《夢想盃:紅紫大對決》 / 夢想之都工作室

【年度最佳行銷計畫暨創新應用獎】

口口工作室《2025 泡影殘響 VTuber X Band》

【年度最佳 Shorts 創作獎】

秋芽 / 個人勢

【年度最佳翻車沒極限獎】

尼皮 / 個人勢

－－－

第三屆金V獎：

－

以上內容為廠商提供資料原文