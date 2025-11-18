第三屆金V獎公布頒獎與第一波表演嘉賓，真理果首度擔任新設獎項頒獎人

公共電視主辦之 2025 年第三屆「金V獎」今日（11/18）公布頒獎嘉賓、主題曲與第一波表演嘉賓情報。頒獎嘉賓秉持往年傳承的概念，邀請第二屆金V獎得主全數回歸，特製隊長（維碼科技）、雪迎、DIKA豚足姬、絆Kizuna（半點）、尼皮、晚晚配音中、奈斯糖將重新在舞台上聚首，把榮耀接棒給下一屆得獎者。

第三屆金V獎表演嘉賓公開（來源：公共電視官方提供）

此外，第二屆金V獎主持人璐洛洛特別登場擔任「年度最佳遊戲類節目企劃獎」頒獎人，期望透過自身經營遊戲直播的影響力，鼓勵更多新進創作者；而頻道訂閱剛破30萬，宣布3D型態的真理果也將擔任本屆新設獎項「年度最佳雜談獎」頒獎人，期待將綜藝之神賦予的力量注入金V獎，為熱鬧的年度盛典帶來新的活力。

廣告 廣告

第三屆金V獎頒獎嘉賓公開（來源：公共電視官方提供）

第一波表演嘉賓由灰妲打頭陣，演唱本屆金V獎原創主題曲〈早在夢裡就練習過了1000遍〉。歌曲由Aaron Aranas作曲、凱文布魯作詞，曲風取樣自千禧年盛行的JPOP潮流，融合電子舞曲元素強調節奏感，並以變奏段落營造氛圍，展現開場表演的氣勢。「如果你羨慕有人表現的很優秀，會不會他其實早在夢裡就練習過了一千遍？」歌曲將「努力」與「時間」重新定義，給予在黑暗中找尋光芒的人們一條指引之路。作為灰妲的首支個人原創曲，有別於平常直播風格，帥氣的姿態也將讓觀眾看見她作為表演者不同的面向。

灰妲演唱第三屆屆金V獎原創主題曲〈早在夢裡就練習過了1000遍〉（來源：公共電視官方提供）

由「朔 Sakuro」、「朧 Oboro」、「宵 Yoruno」三人所組成人氣VTuber男團「月蝕屋MΦONLIT」於今年九月迎來成團一周年，將在金V獎翻唱學姐「霓NEO(n)」同樣在迎接一周年時所創作的歌曲〈戀夏〉做為呼應與致敬，希望用這首歌傳遞正向的希望與展望，不論是喜悅或悲傷，都會用微笑來面對，並堅信自己能做到。月蝕屋表示：「選擇演唱這首歌時，我們的內心也十分有感觸。不僅是為了承接觀眾們的期望，同時也希望即便乘載不同情緒，想墜落就墜落到這繽紛霓虹的世界吧！」

「月蝕屋MΦONLIT」將在金V獎翻唱「霓NEO(n)」的歌曲〈戀夏〉（來源：公共電視官方提供）

有別於歌舞表演，此次由媒體「遊戲角落」編輯原地出道的橘攸奈，將發揮自身音樂專長帶來長笛演出，並在金V獎首披露長笛Live2D建模，讓整體表演兼具視覺與聽覺的饗宴，本次選曲初音未來初代神曲〈千本櫻〉嗨爆舞台，宣告未來直播內容的多元跨度展現。橘攸奈說：「〈千本櫻〉和風又帶點搖滾的華麗旋律相當洗腦！這次想要透過長笛的演出，展現出橘編既虧賊又有氣質的一面！」

橘攸奈將首度披露長笛Live2D建模表演初音未來初代神曲〈千本櫻〉（來源：公共電視官方提供）

洛可洛斯特將帶來年度洗腦歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉，一人分飾三角帶來最「偶像級」的演出，希望觀眾到時候可以跟著一起比愛心，她苦笑著說：「當偶像好困難，我對不起星野愛，你是最偉大的女人！」本次主持人之一的海月波波將改編〈我的剪刀被誰撿到〉和凱文布魯一起表演〈剪刀小偷〉，延續歌曲故事觀結局，揭露最後剪刀到底被誰偷走。第二屆金V獎得獎者DIKA豚足姬和尼皮也將輪番上陣，帶來精彩的演出，讓觀眾見證這一年來他們的成長與突破。

洛可洛斯特將一人分飾三角演出〈愛♡スクリ～ム！〉（來源：公共電視官方提供）

海月波波與凱文布魯將帶來組曲表演〈剪刀小偷〉（來源：公共電視官方提供）

2025 第三屆「金V獎」線上頒獎典禮將於 12 月 6 日週六晚上 17 時 30 分於「宮氏海水浴場」YouTube 頻道線上直播、「公視+」同步轉播。

－

以上內容為廠商提供資料原文