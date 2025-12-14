第三屆高流樂團競賽「樂團興奮波」決賽 由BRBP樂團脫穎奪冠

「BRBP」以充滿實驗性的表演風格，獲評審一致好評，成為第三屆「樂團興奮波」冠軍。 （高流提供）

記者王正平／高雄報導

第三屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」決賽，最終由「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格，獲評審一致好評，贏得冠軍；冠軍樂團「BRBP」不但獲得二０二六高雄跨年晚會暖場嘉賓機會，十四日更登上《下酒祭》舞台演出，樂團興奮表示，「期待明天炸一波！」更許願未來能與評審YELLOW黃宣同台，獲YELLOW黃宣當場爽快回應「趕快辦專場！」

邁入第三屆的「樂團興奮波」為高流原創的樂團競演比賽，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」五強樂團打入決賽，前晚於駁二進行最終戰，更邀請第二屆冠軍樂團「NeaR Band 你阿伯」回娘家串場演出，吸引近百名觀眾購票到場支持，一同見證樂團新星的誕生。

決賽採現場演出原創與自選曲各一首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手上接下冠軍獎盃與六萬元獎金，同時獲得十四日《下酒祭》與二０二六高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」

高流執行長丁度嵐期許參賽選手能夠珍惜身邊的成員，並肩走得更遠、更好，並喊話「高流會一直陪在大家身旁！」允諾會未來將協助決賽五組樂團媒合各演出單位，讓更多優秀的音樂人才被看見。