第三屆高流樂團競賽「樂團興奮波」決賽 由BRBP樂團脫穎奪冠
記者王正平／高雄報導
第三屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」決賽，最終由「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格，獲評審一致好評，贏得冠軍；冠軍樂團「BRBP」不但獲得二０二六高雄跨年晚會暖場嘉賓機會，十四日更登上《下酒祭》舞台演出，樂團興奮表示，「期待明天炸一波！」更許願未來能與評審YELLOW黃宣同台，獲YELLOW黃宣當場爽快回應「趕快辦專場！」
邁入第三屆的「樂團興奮波」為高流原創的樂團競演比賽，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」、「離岸流」五強樂團打入決賽，前晚於駁二進行最終戰，更邀請第二屆冠軍樂團「NeaR Band 你阿伯」回娘家串場演出，吸引近百名觀眾購票到場支持，一同見證樂團新星的誕生。
決賽採現場演出原創與自選曲各一首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手上接下冠軍獎盃與六萬元獎金，同時獲得十四日《下酒祭》與二０二六高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」
高流執行長丁度嵐期許參賽選手能夠珍惜身邊的成員，並肩走得更遠、更好，並喊話「高流會一直陪在大家身旁！」允諾會未來將協助決賽五組樂團媒合各演出單位，讓更多優秀的音樂人才被看見。
其他人也在看
快訊／歌迷搶票預備！鄧紫棋宣布來台開唱 時間點確定了
香港天后鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來氣勢非凡，《鏡報》今年8月獨家報導她預計明年4月來台開唱，屆時將直攻台北大巨蛋，成為首位登上大巨蛋開唱的香港歌手；「Live Nation Taiwan 理想國」今（14日）在官方臉書正式宣布，證實她2026年4月將在台灣舉辦演唱會。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 2
羅志祥走過頭「一轉身整個人被升降台擋住」哭笑不得要求重來 裝可愛直呼：剛剛全部都很好捏！
羅志祥13日在台北小巨蛋開唱，他去年底帶著《羅志祥30巡迴演唱會》自2024年高雄首演啟動，一路巡迴日本、新加坡、澳門等地，終於唱回台北小巨蛋，除了衣服全部換新之外，他還加碼300發煙火，一開場就熱馬上帶來連續7首不間斷的動感歌曲，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉，煙火跟爆破特效超滿，讓全場陷入瘋狂。沒想到唱到〈愛轉角〉他走位卻走過頭，升降台升上來之後，整個把他擋住，讓他忍不住失笑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 17
新北耶誕城首日「韋禮安壓軸」 金曲連發變大型戶外KTV
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」於13日火熱登場，演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝共同主持，三人首度合作即展現良好默契，以自然幽默的互動開啟全場節奏，迅速炒熱現場氣氛。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 3
大咖導演曾合作湯姆克魯斯、李連杰 驚傳病逝東京醫院！享壽76歲
根據日媒《NHK》、《朝日新聞網》報導，名導原田真人合作事務所突然證實，12月8日他在東京都內醫院辭世，享壽76歲，他的死訊也震驚日本演藝圈，有不少共事過的演員和工作人員都很不捨。報導中透露，依照原田真人生前的遺願，喪禮僅由親人參加，之後會再辦追思會。據了解，原...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 5
香車就要配美人！2026台北車展三大啦啦隊連日開秀、加碼粉絲福利限定女神見面會
睽違兩年、全台最大車界盛會即將強勢回歸！「2026台北新車暨新能源車大展」將於114年12月31日至115年1月4日在台北世貿隆重舉行。本次展覽由台北市汽車代理商業同業公會主辦，並以「智慧．永續．移動出行」為核心主題，集結HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUZUKI、TOYOTA、FUSO、HYUNDAI、TESLA、HARLEY-DAVIDSON、 BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT、ROYAL ENFIELD、MINI、CMC以及LUXGEN等知名汽機車品牌，本屆車展將以豪華旗艦到年度最新車款完整登場，集結領先科技與前沿設計，全面展現車壇年度鉅獻的權威高度，並以2026年式新車款的前瞻視野，宣示未來移動的技術方向與產業指標，充分體現當代汽車工業的多元魅力與創新進化能量。Zeek玩家誌 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
金唱片開賣秒售罄！購票「要等1小時」粉絲崩潰
金唱片開賣秒售罄！購票「要等1小時」粉絲崩潰EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金唱片門票秒殺！開賣不到30分鐘銷售一空 主辦單位：感謝大家熱情支持
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國大型頒獎典禮「第40屆金唱片獎」（The40thGoldenDiscAwards）將於明年1月10在台北大巨蛋舉行，這也是金唱片首次在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025年度最佳遊戲是《33號遠征隊》！擊敗5款大作 領獎領到手軟封神
年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）今（12）天正式登場，而最重要的年度最佳遊戲今年也入圍了許多受到玩家們歡迎的作品，任天堂的《咚奇剛：蕉力全開》、小島秀夫的《死亡擱淺2 冥灘之上》、讓玩家們期待 7 年之久的《空洞騎士：絲綢之歌》、獨立遊戲神作，也拿過 GOTY 的《黑帝斯》續作《黑帝斯II》與《天國降臨：救贖2》以及今年的超級大黑馬《光與影：33號遠征隊》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前 ・ 1
不甩朱孝天言承旭廣邀好友看F3演唱會 美鳳姐證實公開他私下舉動大讚:好貼心
朱孝天因疑似失言遭到F4被動剔除 最近F3合體阿信 周杰倫 要在上海開演唱會 演唱會門票秒殺 跟言承旭一直有 很好交情的美鳳姐 出席李國超婚禮時 被問到也大方承認 言承旭真的很貼心 要辦演唱會的時候 就來邀請她去上海看演出娛樂星聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 84
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 38
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 5
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 155
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 21 小時前 ・ 20
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 27
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 12
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27