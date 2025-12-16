第三屆高雄櫻花音樂節3/13起連唱3天 BOYNEXTDOOR熱唱60分鐘掀高潮

韓國男團BOYNEXTDOOR將在明年高雄櫻花季登場。（寬寬整合提供）

第三屆高雄櫻花季將於2026年3月 13、14、15日在高雄夢時代盛大登場，今年活動全面升級，延續歷年強大卡司的傳統，主辦單位今（16日）公布首組韓國歌手，就是超人氣韓團BOYNEXTDOOR。

今日首度公布的國際卡司，正是剛於 2025 MAMA 大獎奪下「最喜愛男子組合獎」的韓國人氣男團BOYNEXTDOOR。BOYNEXTDOOR 由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN與WOONHAK組成，以率性自然的自信魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年 8 月，他們於芝加哥Lollapalooza帶來精彩舞台，再以全新作品《The Action》連續三作達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。

廣告 廣告

2024年4月首次來到高雄，參加 JTBC 電視台舉辦的《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，BOYNEXTDOOR獲得現場粉絲熱烈回響， 今年4月3日在台北舉辦首次巡演，門票秒殺顯見他們爆棚高人氣。

BOYNEXTDOOR 宣告將於櫻花季演唱會上帶來獨家特別打造、長達60分鐘的專屬舞台。成員們表示非常期待與粉絲再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能盡情享受這場令人難忘的演出。2026高雄櫻花季演唱會才剛揭開序幕，更多卡司與活動亮點也將陸續公開，勢必再度成為春季最受矚目的大型城市慶典。

更多鏡週刊報導

BABYMONSTER 聖誕約定獻台灣！ LOVE MONSTERS 台北快閃店松菸登場

曾入圍金馬新人卻不得志 邱志宇賣光股票只為發片

「前一天還入夢來」 龍千玉時隔13年親揭女兒離世原因