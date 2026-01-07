第三屆「新北企業精典獎」徵件開跑 16日舉辦首場說明會

新北市府經發局第三屆「新北企業精典獎」徵件開跑，邀請市轄優秀企業踴躍報名參與。 （新北經發局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

第三屆「新北企業精典獎」徵選七日起開跑，徵件 至四月八日止，歡迎新北優秀企業踴躍報名；市府經發局並將於一月十六日舉辦首場說明會，邀請歷屆得獎企業分享實務經驗，協助企業掌握申請重點，角逐新北產業最高榮譽。

經發局表示，「 新北企業精典獎」設有企業類、個人類兩大類別，其中企業類涵蓋「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」及「寰宇國際」等四大類組，評選重點聚焦企業具體成果及對新北的實質貢獻。

廣告 廣告

經發局長盛筱蓉表示，女性在企業經營與治理中扮演著溫柔且堅韌的關鍵角色，為向這股不可忽視的女力致敬，精典獎在個人類中設置「傑出女力類組」，以表揚在企業經營、專業管理及企業社會責任表現卓越的女性領導者，展現新北產業的包容性與韌性。

盛筱蓉指出，新北是全國工商首都，逾卅二萬家公司行號登記於此，產業結構多元且量能豐沛；「新北企業精典獎」不僅在發掘深耕在地的產業領航者，更要致敬所有企業主與員工攜手打拼的成果，也盼藉由獎項平台促進異業交流，提升整體產業競爭力，吸引更多優質企業進駐新北。

經發局表示，為鼓勵更多新北優秀企業踴躍報名「新北企業精典獎」，將於一月十六日舉辦徵件說明會，協助企業掌握方向及準備參選資料，並邀請第二屆獲獎企業德淵企業公司，分享參賽獲獎經驗；相關徵件資訊可至「新北企業精典獎」官網查詢。