第三屆「透明晶質獎」揭曉 賴清德賀電：讓清廉成為國家進步力量
社會中心／程正邦報導
法務部盛大舉辦 透明晶質獎樹立廉能治理典範
為積極鼓勵公部門精進廉能作為，並具體展現我國實踐《聯合國反貪腐公約》的決心，第三屆「透明晶質獎」頒獎典禮於今（25）日，在國家圖書館國際會議廳隆重舉行。總統賴清德特別透過賀電，向所有獲獎者表達誠摯的嘉勉之意，並期許藉由「透明晶質獎」樹立標竿學習典範，帶動各機關落實良善治理，共同提升國家競爭力。
頒獎典禮上，由法務部部長鄭銘謙親自致詞，並頒發獎座及獎狀予6個獲獎機關代表；隨後由廉政署署長馮成頒發感謝狀予評選委員，透過溫馨又隆重的儀式，對所有在廉能治理上做出貢獻的機關與專家表達肯定與感謝。
回應國際建言 鄭銘謙期許清廉成機關進步動力
鄭銘謙部長在致詞時強調，「透明晶質獎」的設立，是為了回應過去國際審查委員的建言，更是國家實踐《聯合國反貪腐公約》的具體展現。他指出，我國自2018年起，每四年公布一次反貪腐公約國家報告，明年（2026年）也將迎來第三次國家報告國際審查會議，屆時將有國際反貪腐重要專家學者來台，協助檢視並提供清廉施政建議。
鄭部長語重心長地表示，他期盼未來能有更多的行政團隊投入「透明晶質獎」的行列，並持續展現廉能治理的正向能量，讓「清廉成為推動機關進步的力量」，最終達成「清廉勤政、開放透明」的目標。
6機關脫穎而出 運用AI強化公開透明
本屆「透明晶質獎」競爭激烈，共有22個機關報名參獎。各機關為參賽進行了業務的全面盤點，並強化了同仁辨識業務風險的能力。經過嚴謹的書面審查與實地訪視兩階段評核後，共有6個機關脫穎而出：
* 整體廉能作為類（特優5機關）： 財政部關務署臺北關、衛生福利部中央健康保險署、臺北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局、彰化縣地方稅務局。
* 創新廉能措施類（優選1機關）： 交通部公路局北區公路新建工程分局。
這些獲獎機關的表現皆可圈可點，不僅為機關內部行政流程打造標準作業程序（SOP），更結合了AI資訊科技、善用跨域整合，有效地控管了機關風險，大幅提升行政程序的公開透明度，將廉能效益成功向外擴散，成為公部門學習的標竿。
