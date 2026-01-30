第三批地籍清理 全數標脫

地政局第三批地籍清理標售全數標脫。（地政局提供）

記者翁順利∕台南報導

地政局於三十日辦理去年度第三批地籍清理代為標售作業，本次公告標售二標共三錄，順利全數標脫，得標總金額達五五九萬餘元。

市長黃偉哲表示，市府辦理地籍清理代為標售土地，旨在釐清產權，活化土地，藉由標售可解決與現行法令規定不符或不全之地籍問題，協助民眾釐正地籍確保人民權益，並促進土地利用。

地政局長陳淑美說明，本次標脫之北區大銃段一八四二、一八四三地號等二筆商業區土地位於台南市舊城區內，土地早期權屬未能釐清，在地籍清理條例規定作業下以每坪約三十三點二萬元標脫；白河河保段四二地號土地則以每坪約八千元標脫，期許得標人妥善利用土地，活化再利用。

國土署自今年一月一日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，為降低新制上路對營建產業的衝擊，並兼顧建築工程推動及都市發展需求，工務局三十日公告，凡於一一二年一月一日至今年十二月三十一日期間領得的建造執照及雜項執照，可延長建築期限兩年，無須另外申請。

工務局表示，去年為因應營建業大環境日益嚴重的缺工、缺料，並配合中央金融政策調整，台南市已於去年七月公告自一一二年至一一四年間領得的建造執照，准予建築期限自動延長兩年，因考量今年起營建剩餘土石方流向管制新制全面實施，對施工期程可能造成進一步影響，因此擴大範圍至今年年底，希望能協助營建產業逐步調整，順暢接軌新制。