第三方支付勾結詐騙與博弈集團洗錢逾80億

警方專案人員執行搜索行動，追緝第三方支付勾結詐欺與博弈集團之不法金流及相關贓證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事警察局電信偵查大隊偵辦一起假檢警詐欺案件時，循線分析可疑金流，意外揭露一起規模龐大的洗錢案，專案小組發現，國內合法登記的第三方支付業者涉嫌勾結詐欺集團及非法博弈公司，利用虛擬帳號代收代付犯罪所得，短短不到兩年經手金流高達新臺幣80億元，不法獲利上看3000萬元。

警方調查指出，該第三方支付公司利用其可替商家申請銀行及超商虛擬帳號、繳費代碼的機制，與不法集團合作，協助代收詐欺贓款及博弈賭資，並從中抽取約0.3%至0.5%的手續費。為掩飾金流來源，不法集團另由鄧姓男子設立科技公司，與該第三方支付業者簽訂金流服務契約，成為特約商店，對外佯裝販售遊戲點數等商品，實際上則提供虛擬帳號供被害人及賭客「入金」，藉此隱匿犯罪所得。

專案小組歷經數月蒐證，報請臺灣臺北地方檢察署指揮，於114年4月16日、6月18日及9月24日，分三波在臺北市、新北市、桃園市、臺中市等地同步展開查緝行動，一舉查獲第三方支付公司謝姓負責人、特約商店公司鄧姓負責人等共19名嫌犯，並查扣新臺幣1,872餘萬元現金、筆記型電腦1臺、手機17支、子彈10顆、大麻1盒，以及存摺15本、提款卡4張等相關贓證物。

刑事局電偵大隊查扣第三方支付業者勾結詐欺與博弈集團進行洗錢之相關贓證物，手機、存摺及相關設備等。(記者張翔翻攝)

全案依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例，以及刑法加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，其中第三方支付公司謝姓負責人及特約商店公司鄧姓負責人，經檢察官聲請羈押均獲法院裁准。