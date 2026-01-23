第三方支付「HERO PAY」洗錢案 二波搜索拘提2人 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

知名餐飲集團「茗香園冰室」、「東引快刀手」的羅姓實際負責人及黃姓會計等人，涉嫌以茗香園冰室餐廳名義承租辦公室為據點，架設第三方支付平台「HERO PAY」涉嫌洗錢，1月5日遭台北地檢署起訴，檢方22日執行第2波偵查行動，共搜索3處、拘提豪杰公司徐姓股東、涂姓部門主管2名被告到案，移送北檢複訊後，檢察官向法院聲請羈押禁見徐、涂2人。

檢警首波偵查行動，因涉案的豪杰公司徐姓股東、涂姓部門主管當時人在國外，刑事局國際刑警科掌握2人返台訊息後，通報北檢，檢察官於是指揮高雄市刑大、刑事局國際刑警科、北市警南港分局等單位執行第二波搜索，持法院核發之搜索票，搜索徐姓、涂姓被告2人之住居所共3處，並拘提2人到案說明

檢警調查，「茗香園冰室」、「東引快刀手」的羅姓實際負責人及黃姓會計等人，涉嫌以茗香園冰室餐廳名義承租辦公室為據點，架設第三方支付平台「HERO PAY」，成立洗錢水房「豪杰」公司、博奕網站「RICH11」，4年間協助日本、大陸、印度3國博弈集團洗錢306億多元，獲利3億1385萬多元。

檢方查扣不法所得計有現金及存款5086萬617元、美金14萬7697.8元折合約465萬2481元、虛擬貨幣DOGE【狗狗幣】7866.827738顆、USDT【泰達幣】34萬3,830.925053顆、TRX【波場幣】3,569.544412顆，換算價值約1088萬4561元、不動產1筆折合約5960萬7600元】及自用小客車1臺變價所得約865萬元等物，價值折合共計1億3465萬5259元，建請法院依組織犯罪防制條例第7條第1項、洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。

由於犯罪組織龐大，為清查是否尚有未發現之組織成員與本案被告共犯洗錢等罪嫌，另分案偵辦，展開第2波查緝行動。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

