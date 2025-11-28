第三次世界大戰？教宗「人類未來岌岌可危」 籲停止戰火展開對話

即時中心／林韋慈報導



羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）於土耳其訪問首日發表演說，感嘆全球衝突不斷升溫，並直言「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延」，警告人類的未來岌岌可危。他呼籲各方以對話與合作為優先，避免世界陷入更深的戰火。







良十四世於昨（27）日展開5月上任以來的首次海外行程，首站前往穆斯林人口占多數的土耳其，接著將赴黎巴嫩。



教宗表演說時讚揚土耳其歷史上作為東西橋梁的角，他表示，「願土耳其成為不同民族之間穩定與和解的泉源，為實現公正而持久的和平竭盡心力。如今，我們比以往更需要那些推動對話、並以堅定意志與耐心實踐對話的人。」



土耳其近年積極扮演烏俄戰爭及加薩局勢的調解者，曾多次接待俄羅斯與烏克蘭代表進行談判，也表態願意參與加薩地區維和部隊，協助監督停火。然而，以色列批評土耳其支持哈瑪斯（Hamas），並排除其軍隊參與維和部署。



雖然教宗未針對任何單一衝突表態，但引用已故教宗方濟各（Pope Francis）的話指出，「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延」，資源花在軍備而非消除飢餓、貧困與保護受造世界。他強調，人類在經歷兩次世界大戰後，當下仍面臨全球衝突升溫的局勢，「人類的未來岌岌可危，我們絕不能向這種現實屈服。」

良十四世上任6個月來多保持低調，被外界視為樞機團期望的「穩定象徵」，希望在前任教宗方濟各引發諸多爭議後，讓梵蒂岡回歸平靜。日前香港大火引發國際關注，良十四世也向天主教香港教區發慰問信，「願逝者的靈魂託付給全能上帝的慈愛，為仍在提供治療和尋找失踪者的緊急救援人員祈禱。求主賜力量、慰藉與平安。」

