第三節大亂鬥！活塞踢館黃蜂爆全武行 4人遭驅逐出場

（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日NBA例行賽出現火爆場面，底特律活塞作客夏洛特挑戰黃蜂，雙方在第三節爆發大規模衝突，場上、板凳區瞬間失控，最終共有4名球員遭到驅逐出場。儘管比賽一度因亂鬥中斷，活塞仍在主控坎寧安（Cade Cunningham）冷靜領軍下，以110比104擊敗黃蜂，終結對手近期的連勝氣勢。

衝突發生在第三節剩下7分多鐘時，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）切入上籃遭到黃蜂禁區球員迪亞巴特（Moussa Diabaté）犯規，雙方隨即在籃下對峙。過程中杜倫情緒失控出手推擠，迪亞巴特立刻回擊，場面迅速升溫，其他球員也接連衝上前，形成多人推擠的混亂局面。

圖／衝突發生在第三節剩下7分多鐘時，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）切入上籃遭到黃蜂禁區球員迪亞巴特（Moussa Diabaté）犯規，雙方隨即在籃下對峙。（翻攝 ESPN X）

衝突未就此平息，活塞前鋒哈里斯（Tobias Harris）試圖介入制止時，反而與黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）發生肢體碰撞，隨後活塞板凳區的史都華（Isaiah Stewart）直接衝進場內，衝突規模進一步擴大，裁判與工作人員緊急介入，才將雙方隔開。

圖／活塞板凳區的史都華（Isaiah Stewart）直接衝進場內，衝突規模進一步擴大，裁判與工作人員緊急介入，才將雙方隔開。（翻攝 ESPN X）

裁判團隊隨即回看重播，經過數分鐘討論後，判定杜倫、史都華、迪亞巴特與布里吉斯4人涉及鬥毆行為，全數驅逐出場。比賽氣氛仍持續緊繃，進入第四節後，黃蜂總教練李伊（Charles Lee）因不滿判決激烈抗議，也被裁判請出場外。

回到比賽內容，黃蜂開賽一度掌控節奏，活塞首節進攻不順，但坎寧安很快調整狀態，第二節開始接管進攻，上半場結束前已率隊反超。衝突過後，活塞並未受到影響，反而在第三節尾聲打出一波攻勢，將領先優勢擴大。

黃蜂在末節試圖追分，一度將差距縮小至個位數，但坎寧安在關鍵時刻穩定罰球與組織進攻，成功守住勝果。他全場繳出33分、9籃板、7助攻的全能表現，成為活塞此役致勝關鍵。

黃蜂方面，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）與米勒（Brandon Miller）在進攻端仍有貢獻，但團隊在衝突後節奏被打亂，最終未能完成逆轉。

