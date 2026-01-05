第三胎補助加碼10萬元 雲林推「孩子是寶、三胎最好」催生

雲林縣政府5日召開「孩子是寶、三胎最好—雲林縣生育補助第三胎加碼至10萬元」記者會。（圖／記者簡勇鵬攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府5日召開「孩子是寶、三胎最好—雲林縣生育補助第三胎加碼至10萬元」記者會，縣長張麗善宣布，凡父母任一方於生產前設籍雲林滿八個月，並於生產後完成雲林戶籍登記的第三胎新生兒，即可領取10萬元生育獎勵金，期望鼓勵二寶家庭迎接第三胎，為地方人口結構注入新動能。

縣長張麗善開心與即將升格三寶家庭合照。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，去年全國新生兒人數跌破11萬人，少子化與人口老化問題日益嚴峻，已成為國家發展的重要課題。縣府近年於龍年、小龍年推動「萬寶龍計畫」，截至去年底已迎來1萬1401名新生兒，累計投入約7億2千萬元生育鼓勵經費，但從胎次比例觀察，第三胎僅占約9.1%，顯示仍有加強空間。

縣長張麗善盼透過實質鼓勵，讓第三胎生育比例能逐步向第二胎32.6%的水準邁進。（圖／記者蘇榮泉攝）

她表示，縣府在財政有限情況下，仍維持第一胎、第二胎各3萬元補助，並將第三胎加碼至10萬元，同時致贈尿布見面禮，盼以實質支持降低家庭生育壓力，提升第三胎生育比例，逐步改善人口結構失衡問題。

林文志指出，若第三胎生育比例提升至一成，預估可增加約400名新生兒，對地方發展具有正面助益。（圖／記者簡勇鵬攝）

社會處長林文志說明，中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元，雲林縣第三胎補助屬於加碼措施，與中央補助可同時請領。若第三胎生育比例提升至一成，預估可增加約400名新生兒，對地方發展具有正面助益。

縣府將持續從生育、托育到教養多面向提供支持，打造友善育兒環境，減輕育兒負擔。（圖／記者蘇榮泉攝）

林文志指出，縣府同時積極建構托育支持系統，目前縣內已有23處準公共及公設民營托嬰中心，可收托899名幼兒，未來將再增設11處，總收托量可達1,285名，並透過托育媒合平台與獎勵措施，讓家長能安心生養。

