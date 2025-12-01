第三航北廊廳試營運第一天！他「清晨5點就進場」落地窗絕美視野超震撼

記者李育道／台北報導

北登機廊廳今（1）日正式啟動試營運，第一批航班為08:35華航飛札幌，現場搭起便橋。（圖／翻攝畫面）



桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（以下簡稱北廊廳）今（1）日正式啟動試營運。北廊廳自第二航廈 D10 延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門。試營運首日安排3班次航班，分別為08:35華航飛札幌（D11）、09:25星宇飛曼谷（D13）、09:30長榮飛札幌（D12），預計年底前正式投入營運。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳D11登機門。（圖／翻攝畫面）

現場首批試運旅客為搭乘華航 CI130 班機、由 D11 出發前往札幌的乘客。旅客在候機時雖遇上陰雨，但北廊廳採大面積落地窗設計，室內明亮開闊，不少家庭在窗邊拍照留念，感受新空間帶來的視覺亮點。

廣告 廣告

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，此次全力趕工就是希望能順利在今日試營運，並以月底正式啟用為目標。（圖／翻攝畫面）

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，此次全力趕工就是希望能順利在今日試營運，並以月底正式啟用為目標。試營運期間會蒐集旅客意見、實際觀察現場狀況，作為最後調整方向；看到首日候機區幾乎滿座，他直言相當欣慰，強調「只有最好，是我們努力的目標」，希望在第三航廈正式啟用前，讓旅客看到最好的台灣國際機場。

網紅「我是老爸，我不要當爸！」相當興奮。（圖／翻攝畫面）

多名旅遊與社群創作者也自掏腰包購票，搶先體驗全新北廊廳。網紅「我是老爸，我不要當爸！」興奮分享，新廊廳設計更具國際感，採開放式規劃與大量落地窗，「出國和回國都能看到整片視野，感覺離飛機更近」。

空服員一一報到登機。（圖／翻攝畫面）

旅遊達人「傑西大叔」也在清晨5點就抵達現場，他笑稱為了趕上開放第一刻，早早買好今天的機票。他指出，北廊廳最大的特色就是通透性強，大量落地玻璃讓整個空間更明亮寬敞，廊廳內設置的雙向電動步道也能讓長距離移動更輕鬆。他推薦，若想看飛機滑行，可走到最尾端的D18登機門，「可以直接看到飛機從機場北邊滑到南邊，畫面很壯觀」。

旅遊達人「傑西大叔」也在清晨5點就抵達現場，他笑稱為了趕上開放第一刻。（圖／翻攝畫面）

他也解釋，北廊廳的登機門編碼延續自第二航廈，由D11一路排到D18，原因是附近有滑行道E，基於空側安全，不會使用E、F作為登機門字母，「這裡其實有個小故事」。此外，新廊廳「出境層與入境層互換」，未來入境旅客會往上走一層，但因此無論出境或入境，都能透過落地窗直接看到停機坪運作；地面空間也更大，有助於地勤車輛與飛機分流，提升效率。

北廊廳採大面積落地窗設計，室內明亮開闊。（圖／翻攝畫面）

傑西大叔提醒，從D11走到D18約需15至17分鐘，旅客可多預留時間，但他笑說沿途風景太美，「我剛剛在窗邊坐了一個小時，真的非常值得」。

依機場公司規劃，第三航廈主體、南廊廳及多功能大樓預計2027年全面完工啟用。為因應旅運量增加，桃園機場今年7月已啟用第三跑道工程中的「臨時過夜機坪」，初期提供9個停機位；第二期預計明年春節前完工，屆時將增至16個停機位，以強化航班調度與停放能力。

首批旅客在候機室休息拍照紀念。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

不是颱風影響！「戰地風蝦皮店」營業不到1年要拆了 原因在地人傻眼了

桃機T3北登機廊廳「明天試營運」登機從這走 知名咖啡品牌已進駐

百老匯搬進台北！遠東香格里拉化身旺卡甜點世界 3大魔幻打卡點必拍

打卡點＋1！圓山大飯店「東方宮殿」藏6米聖誕樹 竟出自花藝冠軍操刀

