第三航廈上梁 目標2027年完工

臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程昨（二十九）日舉行上梁典禮，由交通部長陳世凱擔任主祭官，率機場公司及工程團隊共同參與祈福，期盼後續工程順利推動，也象徵第三航廈距離完工目標再邁進一大步。

陳世凱表示，二十五日在賴清德總統與卓榮泰院長帶領下，見證桃園機場北廊廳啟用，此次再度回到現場，見證屋頂鋼構完成最後一根弧樑安裝，象徵著國家大門，正向未來邁進。「桃園國際機場第三航站區建設計畫」是桃園機場成為東亞樞紐機場的核心工程，主體航廈建築更是核心中的核心。

廣告 廣告

機場公司指出，桃園機場第三航廈由榮獲建築界普立茲克大獎的英國著名建築師Richard Rogers所設計，主體建築融入大量臺灣元素，雙曲面波浪造型呼應臺灣的海洋與雲海意象、十六根巨柱靈感則是來自臺灣常見的榕樹。主體航廈鋼構總用量約為四萬公噸，包含十六根巨柱、主次桁架、屋頂弧梁及帷幕系統背桁架；其中每根巨柱重量達二百公噸、高約二十公尺。承攬廠商運用國內罕見的RPS特色工法，在三樓樓地板架設軌道，並於軌道上裝設二百二十噸吊車，以軌道推進方式吊裝巨柱與屋頂桁架等結構體，節省鋼構吊裝與運送時間，加速趲工，展現國內營造團隊的實力與效率。

第三航廈也是臺灣歷來量體最大的單一建築，樓地板面積高達五十八萬平方公尺，相當於臺北一○一大樓的一·六倍。完工後，旅客年服務容量可由現在的三千七百萬人次提升到八千二百萬人次。