第三航廈北廊廳啟用 卓榮泰：從桃機出發朝全球第一前進

行政院長卓榮泰今（25）日陪同總統賴清德出席「桃園國際機場第三航站區主體航廈工程—北廊廳啟用典禮」表示，北廊廳正式啟用是送給國人的耶誕禮物，並期許行政團隊與工程、營運團隊達成三大目標，讓初次來台旅客對第三航廈感到驚豔，讓再訪旅客倍感親切，也讓國人對新航廈感到光榮與自信，「從第三航廈出發，朝全球第一前進。」

卓榮泰指出，去年上任後一個月內即前往視察第三航廈工程了解推動瓶頸，今年11月交通部宣布北廊廳將於12月起試營運後，他也在11月8日再度到場視察，今天則是第三度到訪；他感謝施工與營運團隊在高標準品質要求下推進進度，讓北廊廳如期啟用。

卓榮泰表示，北廊廳是推動桃園機場第三航廈的重要起步工程，桃園機場已是亞太交通樞紐，過境與轉機旅客眾多，服務品質必須達到國際水準；他也提到桃園機場今年在Skytrax等評比表現亮眼，包括獲得「全球行李運送機場」首獎等肯定，未來將持續精進。

談及國家發展與國際連結，卓榮泰轉述賴清德推動「經濟日不落國」願景，強調要讓企業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，並需以國際經貿與觀光作為支撐；他引用「2024年全球創業觀察（GEM）」調查，指台灣整體創業環境評比位居全球第3、亞洲第1，顯示投資環境具吸引力。

在內需與觀光方面，卓榮泰說明政府將把「擴大內需」列為明年度施政重點之一，除持續強化硬體建設，也將推動觀光產業發展；未來5年將投入552億元推動長期觀光計畫，中期並啟動「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣IN台灣計畫」，串聯北回歸線沿線與南端「微笑曲線」景點，盼以國際會展、大型國際會議、國際體育賽事與演唱會等帶動2026年來台人流，將商務客、歌迷與賽事迷轉化為觀光客。

卓榮泰也提到，日前「行政院經濟發展委員會」顧問會議中，顧問反映週末航班一票難求，希望國籍航空能增加班次；交通部長陳世凱在會中承諾將協調研議增班，便利國際旅客來台，展現因應國際經貿與觀光需求的決心。

