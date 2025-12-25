第三航廈北廊廳啟用 陳世凱：給國人最好聖誕禮物

桃園機場第三航廈北登機廊廳今天(25日)正式啟用，交通部長陳世凱形容這是送給國人的「最好聖誕禮物」。北廊廳的啟用不僅提升旅客體驗，也象徵第三航廈工程的重要里程碑，預計2027年完成主體航廈後，第三航廈整體旅運量將超越T1加上T2。

桃園機場T3第三航廈北登機廊廳25日舉行啟用典禮，賴清德總統及行政院長卓榮泰親自出席，彰顯政府對國家機場建設的重視。

交通部長陳世凱表示，他從進入行政部門以來，已第10次來到此地，過程中不斷要求桃機公司務必在今年完成任務，呈現給國人最完善的成果，希望給國人「一個最好的聖誕禮物」。

陳世凱指出，在近25天的試營運期間，共有130個航班使用北廊廳，約25,000名旅客體驗，旅客滿意度達4.6顆星。陳世凱強調，北廊廳只是第三航廈的序曲，之後將透過收集旅客的意見，讓主體航廈做得更完善。

陳世凱強調，桃園機場已成為東亞重要樞紐，連接東南亞與美洲的旅客多以此作轉機站。第三航廈完工後，旅運量將超過T1與T2總和，是「非常大的工程」，更是提升國家整體競爭力的關鍵設施。陳世凱：『(原音)過去一航廈跟二航廈，我們設計的流量跟客量差不多是3,700萬，但現在到了今年，應該會到4,700萬的旅客量，那也就是說已經到了比較擁擠的狀態。所以我們的第三航廈要趕快來完成。我們的第三航廈落成之後，我們整體桃園機場的整體旅運量可以容納到8,200萬。原本的設計T1加T2是3,700萬，加了T3之後會有8,200萬的旅運量的容納量，也就是說我們的T3大於T1加T2，這是一個非常、非常大的工程。』

陳世凱也提到交通部會全力配合T3建設，除航廈本身外，相關高速公路、國1甲與國2甲延伸、淡江大橋與台61號高架化工程皆同步進行，以確保交通順暢；另外，第三跑道及捷運站也在規劃中。他強調，第三航廈對國家來講相當重要，他期許工程團隊務必在2027年完成主體航廈，實現提升國家國際競爭力的目標，也提供民眾完整的服務。(編輯：鍾錦隆)