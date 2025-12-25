第三航廈北廊廳正式開幕！陳世凱自曝「跑來10次盯進度」：想給國人最好
記者李育道／台北報導
今天是桃園機場第三航廈北廊廳正式啟用典禮，總統賴清德、行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱皆到場見證。陳世凱致詞時笑稱，自己自進入行政部門以來已第10次到桃機關心工程，讓團隊「壓力很大」，但正因為第三航廈攸關國家門戶與國家競爭力，才要把北廊廳做到最好、做到讓大家感到驕傲。
陳世凱表示，自己自進入行政部門以來，至今已第10次親自到第三航廈北廊廳關心工程進度，過程中就是希望這項國人期待多年的建設，能夠做到完善、做到最好。他也笑說，因為自己常常來「盯進度」，桃機公司承受了不小壓力，但正是為了讓國人收到一份最好的聖誕禮物。
陳世凱特別感謝桃機公司與相關團隊，在巨大壓力下仍堅守品質。過去25天的試營運，共執行了130個航班、服務2.5萬名旅客，整體滿意度達到4.6顆星，顯示北廊廳的服務已逐步到位。我們也期待，北廊廳不只是啟用，而是第三航廈整體計畫的序曲，未來會持續蒐集旅客回饋，讓主體航廈能做到更好。
行政院院長也多次親自前來關心，這代表中央政府非常重視這項工程。第三航廈不只是機場設施更新，更是國家競爭力的關鍵基礎建設。台灣、特別是桃園機場，已經成為東亞重要樞紐機場，許多東南亞前往歐美的旅客，都選擇在台灣轉機。過去第一、第二航廈長期肩負重要任務，原先設計容量為3700萬人次，如今旅運量已達4700萬人次，確實出現壅擠情況。因此，第三航廈完工後，整體旅運量可望提升至8200萬人次，將是台灣機場發展關鍵的一步。
除了航廈工程外，交通部也全面啟動周邊交通建設，包括國一甲、國二甲延伸，高速公路及交流道系統強化，第三跑道建置，以及淡江大橋與台61線高架化延伸，未來都將使北部各地前往桃機更加便利。鐵道建設方面，機場捷運延伸及相關工程由鐵道局全力趕工，預計2027年底可望投入使用；同時，機場大聯盟也整合內政部、財政部、農業部等單位進駐服務，再加上各家航空公司的共同努力，將持續提升旅客服務量能。
目前第三航廈率先啟用北廊廳，歡迎國人與旅客提供寶貴建議，協助我們讓整體服務更加完善。工程團隊仍肩負重要任務，就是在2027年，向所有國人與國際旅客，正式呈現完整、嶄新的第三航廈主體航站。
