第三航廈北登廊廳試營運登場 桃機將「挑黃道吉日」有望聖誕節前啟用

記者李育道／台北報導

北登廊廳今日試營運。（圖／記者李育道攝影）

桃園機場第三航廈北登機廊廳自12月1日起展開試營運，首日由三家國籍航空投入三個航班、旅客突破900人。桃機公司表示，今日結束後已與航空公司及地勤召開檢討會，將依建議持續調整，盼在正式啟用前把設備與流程調整到最佳狀態。至於正式營運時間仍待最後確認，桃機公司總經理范孝倫笑稱挑日子就像「搬新家」需看黃道吉日，還要配合長官行程等各項條件，目標是年底前找到合適時機；被問及是否有望在聖誕節前亮相，董事長楊偉甫表示「期待」。

范孝倫指出，今日航空公司提出的意見多集中於作業細節，例如櫃檯廣播與中央廣播的音量區隔、部分關門程序的描述是否能再調整、流程效率能否再提升等。這些均有助於未來改進，機場與航空公司會在每次營運結束後持續檢討，隔日再依據結果滾動調整班次與配置。依目前規劃，12月2日將安排六個航班，由三家航空各派兩班執行。

正式營運時間仍待最後確認，桃機公司總經理范孝倫（左1）笑稱挑日子就像「搬新家」需看黃道吉日，還要配合長官行程等各項條件，目標是年底前找到合適時機；被問及是否有望在聖誕節前亮相，董事長楊偉甫（右2）表示「期待」。（圖／記者李育道攝影）

外界關注第三航廈與北登機廊廳的航空公司配置是否有「專用區」。對此范孝倫強調，所有廊廳與停機位都是共用資源，並非華航、星宇或長榮的專屬區域。雖然部分航空公司操作區域較集中、使用頻率較高，但並非「專用」，所有調度均以整體機場營運需求為原則。

至於第三航廈整體建設規劃，范孝倫表示，行政院於100年核定航空城綱要計畫後，第三航廈便列入重大建設；104年完成首次建設計畫核定後開始執行。期間曾遇上物價上漲與缺工等挑戰，前後進行三次計畫修正。計畫經費也從第二次修正時的約956億元，提高至第三次修正後的約1280億元，主要因疫情期間銅料、貴金屬等原物料價格大幅增加，加上工資受到疫情衝擊，使建設費用必須依物價指數機制調整，部分土建標案的物價調整率甚至接近20%。

桃機公司董事長楊偉甫進一步補充，2019年桃園機場旅運量達4869萬人次，是2009年的兩倍，十年間平均成長率約7.5%，因此第三航廈的推動一直被視為必要工程。第三航廈最終可提供約4500萬人次的容量，加上現有兩航廈，未來整體桃園機場容量可達8200萬人次，北登機廊廳則是第三航廈啟用前的重要階段性成果。

目前工程整體進度約為83%（截至10月底）。范孝倫指出，雖然缺工問題仍存在，但目前透過協調與調度尚未造成重大進度延誤，未來仍會要求下包廠商在工班與產能配置上提前備妥，以確保2027年如期完工的目標不受影響。

外界關心第三航廈的貴賓室與免稅店規劃，桃機公司表示，相關作業仍在安排中。既然第三航廈由國家投入經費建置，未來將優先照顧國籍航空，因此貴賓室規劃會先以華航、長榮與星宇為主要對象。至於商業空間與免稅店，目前尚未進入正式商業規劃階段，仍在前期籌備中。

北登機廊廳正式營運時間仍待確認，桃機公司笑稱，彷彿「搬新家」要挑黃道吉日，必須同時配合長官行程與各項條件評估，在年底前會找出合適日期，是否有望在聖誕節前正式啟用，楊偉甫表示「期待」。

