第三航廈啟用在即！大園客運園區成「航空城新都心」

（記者張芸瑄／桃園報導）桃園國際機場近年營運表現亮眼，去年國際客運量突破4,000萬人次，全球排名第13，展現國門地位穩固。為因應日益成長的航空需求，第三航廈採分階段完工，預計最快今年底北登機廊廳即可啟用，桃機公司也宣布將啟動大規模招募，目標打造東亞樞紐機場。

圖／桃園國際機場第三航廈分階段完工，最快今年底啟用北登機廊廳，桃機將大規模招募，力拚成為東亞樞紐機場。（翻攝 YT土地婆麗娜）

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，桃園航空城區段徵收面積約3,000多公頃，連同周邊延伸區域總面積達6,000多公頃，劃分為自由貿易港區、航空產業區與生活機能區等九大園區，為台灣史上開發規模最大、規劃內容最宏偉的開發計畫。航空城以六大優先產業為發展核心，結合政府資源與國際門戶優勢，吸引星宇航空、台灣人壽、統一集團及DHL等企業進駐，形成新興產業聚落，預期將帶動龐大就業與經濟動能。

圖／馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，桃園航空城規模宏大，九大園區與六大產業吸引星宇航空、統一等企業進駐，帶動就業與經濟動能。（翻攝 YT土地婆麗娜）

隨著航空城主體逐步成形，周邊區域如青埔高鐵特區、大園客運園區等同步受惠。特別是客運園區，土地約有四成規劃為住宅區，被視為航空城周邊的重要衛星核心，也有「航空城新都心」之稱。交通建設陸續開通，包括航城路串接機捷大園站、航青路直達青埔高鐵站，以及客運園區至機場的聯絡道路第一期已完工，強化區域動線。

捷運網絡部分，機捷A15大園站早在興建時即預留軌道岔口，為未來「大園觀音線」預作準備。該線預計自A15站一路延伸至觀音草漯重劃區，沿線串聯客運園區與航空城核心。市府近期表示將考慮提前啟動，以加速交通網成形，打造「三心六線」捷運願景。

圖／客運園區約四成土地規劃為住宅區，打造航空城新都心，交通建設陸續到位，便利連結機場及高鐵。（翻攝 桃園市都發局簡報）

房市業者也積極布局，寶佳集團看好客運園區潛力，已大舉插旗，多案聯合銷售總量體上看百億元，預計將推出震撼市場的驚喜價，吸引首購與換屋族目光。何世昌分析，目前青埔特區新案成交均價約落在6字頭，而客運園區仍維持在3字頭低基期，對自住與首購族而言具明顯價格優勢。

被譽為「台版羽田空港城」的桃園航空城，隨著第三航廈與產業園區相繼落成，已逐漸勾勒出台灣下一座國際城市的輪廓。從交通、產業到住宅全面啟動，航空城新都心正迎來前所未有的起飛時刻。

