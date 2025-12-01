第三航廈拚2027年底落成啟用 桃機公司：3大國航優先進駐

桃機登機門。李政龍攝



桃園機場第三航廈北登機廊廳今(12/1)日進行試營運，而第三航廈主體預計2027年底完工啟用，之前多家航空公司均表達要進駐第三航廈，桃機公司總經理范孝倫今日表示，目前第三航廈的建築規劃基本上是優先考慮3家國籍航空，對機場而言，所有航空公司都是配合桃機的航機安排調度，不會有外傳所謂的華航、星宇專用哪一區，長榮專用哪一區，會是混合編制在使用，只不過有一些可能主要的作業區域在某個範圍。

由於疫情爆發後國際物價上漲，且各行各業都嚴重缺工，桃機第三航廈在招標時也面臨工程費大漲和缺工的困擾，後來桃機公司修改計畫並追加預算。桃機公司總經理范孝倫指出，第2次修正計畫於2020年通過，2021年初完成土建與機電標發包，分別約445億與1020億元，然而疫情期間萬物齊漲，原物料價格攀升，物價指數調整率達約20%，且人工費用也調漲，因此辦理第三次修正，總經費調整至約1283億元。

目前桃機第三航廈預計2027年底完工啟用，桃機公司董事長楊偉甫表示，截至10月底，第三航廈整體工程進度達83%。缺工問題目前調度尚無重大影響，但將持續要求包商持續努力，提前做好人力配置。

由於第三航廈設計新穎、空間也大，多家航空公都爭取進駐，甚至傳出某家航空公司已分得專屬作業區域，對此范孝倫澄清說，第3航廈是國家資源，當然會優先給3大國籍航空進駐，對機場而言，所有航空公司都是配合桃機的航機安排調度，不會有外傳所謂的華航、星宇專用哪一區，長榮專用哪一區，未來會是混合編制在使用，只不過有一些可能主要的作業區域在某個範圍。

至於第三航廈的商業設施和免稅店進駐規劃，范孝倫說，因第三航廈預定2027年底落成啟用，這部分明年底開始會進行規劃，並籌備招標事宜，而各單位和業者進駐的區域也會積極規劃。

交通部次長林國顯表示，桃機第一航廈可提供年旅客服務量1500萬，第二航廈是2200萬，第三航廈的南、北登機廊廳各有8個登機門，靠華航那一側有5個登機門，年旅客服務量共可達4500萬，屆時3座航廈可提供至少8000萬旅客年服務量。

