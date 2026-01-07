第三航廈新工程將啟動！桃機1／7晚間調整「航站南路」動線

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

桃園國際機場第三航廈工程持續推進，繼去（2025）年12月25日北廊廳正式啟用後，完成首項重要里程碑。機場公司表示，隨著第三航廈南廊廳工程即將全面展開，航站區建設正式邁入新階段，相關交通動線也將配合工程進行調整。

機場公司指出，為配合施工，預計自1月7日22時起調整航站南路進入機場的行車動線，並於1月8日4時後恢復直線通行，提醒駕駛人行經該路段時，務必遵守速限並依現場標誌行駛。

本次改道作業將於營運離峰時段進行，以降低對機場營運及旅客行程的影響。施工時間為1月7日22時至1月8日4時，期間將暫時封閉航站南路通往第二航廈3樓出發層，以及前往P4停車場地下層的車道。

機場公司說明，施工期間請依現場導引標誌及交通維持人員指揮，改由第二航廈1樓車道行駛，進入P4停車場後繞行，再前往第二航廈3樓出發層，或經由停車場內道路前往P4地下層；同一時段內，華航園區航站南路出入口亦將暫時封閉，請車輛改由航站北路進出。

機場公司呼籲，用路人於交通管制期間行經相關路段時，配合現場人員指揮及標誌引導，小心慢行，並感謝旅客與用路人對工程調整的體諒與配合。

