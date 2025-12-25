第三航廈「北廊廳」啟用 總統：開啟台灣航運新篇章

賴清德總統今天(25日)出席桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮，他強調這不僅是工程里程碑，更象徵台灣航運發展邁入新篇章。賴總統也宣示第三航廈主體工程必須在2027年如期完工，以確保國門競爭力，支撐台灣未來數十年的經濟與國際布局。

賴清德總統25日在桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮上致詞表示，這是「國門的新願景」，見證開啟台灣航運新篇章。他指出，桃園機場多年來扮演台灣連結世界的首要門戶，但第一、第二航廈年旅客量已高達4,869萬人次，明顯超出原始設計容量，因此亟需新航廈提供更好的服務。

賴總特別感謝行政院長卓榮泰與行政團隊密切掌握工程進度，也肯定交通部與工程團隊的付出，完成他競選總統時的承諾。他指出，第三航廈是世界級國家重大建設，採國際標案，由獲得英國普立茲獎的團隊設計，整合240個公民營單位、3萬5千名人員，組成「桃機大聯盟」，他感謝大家日夜為國門工程努力。

賴總統強調，第三航廈不僅攸關旅客服務品質，更是推動AI新十大建設、亞太資產管理中心、觀光與內需產業發展的關鍵基礎。

在「北廊廳」啟用後，總統也談及未來目標，並提出三大方向，其中最核心的是確保工程進度。總統：『(原音)我希望我們在2027年第三航站都能夠順利完工。因為我們採取是先進後拆的政策，所以一定要完工之後，我們第三跑道才有辦法施工。那我也希望不要超過2032年，照原先預定的期程能夠順利完工。』

第二項目標則是要求完善聯外交通，總統指出，包括國1甲快速道路與機場捷運A14站必須與航廈同步到位，否則將對地方交通造成巨大壓力。第三項則是更長遠的國家願景，總統放眼2045年，期許桃園機場年旅客量達8,300萬人次、貨運量385萬噸、年起降43.5萬架次，創造新台幣2.2兆元經濟效益。

賴總統強調，這不只是中央政府的責任，更需要地方政府、工程團隊與產業共同合作，「眾志成城」，一起達成目標。