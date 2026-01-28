第三警分局舉辦財管人員防詐座談聯 手阻斷詐騙金流

▲ 座談會中整理近期案例，剖析詐騙集團誘導手法，提醒財管人員務必落實「雙重認證」機制。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】鑒於詐騙手法日新月異，特別是針對企業財務人員的「商務電子郵件詐騙（BEC）」及「假投資詐騙」層出不窮，第三警分局近日特別舉辦「財務安全及防詐宣導座談會」。本次座談會邀請轄區公司行號會計、出納及銀行端財務管理人員計160人共同參與，期能建立第一線金流守門員的警覺性，築起堅實的財務防護網。

▲第三警分局長謝有筆為擴大識詐受眾廣度，特舉辦座談會與轄內企業財管人員交流。

分局長謝有筆在會中表示，企業財務人員通常掌握公司金流，容易成為詐騙集團眼中的「大魚」。常見手法包括駭客冒充合作廠商要求變更匯款帳號，或是偽裝成公司高層要求緊急撥款；座談會現場整理近期案例，剖析詐騙集團如何利用心理壓力及精密的社交工程進行誘導，提醒財管人員務必落實「雙重認證」機制，即便收到熟識窗口的郵件，涉及大額匯款時，仍需透過第二管道再三確認。

此外，針對銀行端從業人員，分局也強化了「臨櫃關懷提問」的技巧訓練，透過警銀聯防機制，過去一年分局與銀行共同成功攔阻約新臺幣6956萬元。與會的企業會計代表也分享，透過警方的專業解析，讓他們更能識破經過詐騙集團包裝的話術或文件，獲益良多。

▲期能透過座談會交流，建立第一線金流守門員的警覺性，築起堅實的財務防護網。

第三警分局分局長謝有筆呼籲，防詐不僅是警方的責任，更需企業與金融機構的高度警覺，未來分局將持續深入社區與業界，滾動式更新防詐資訊；民眾或企業如遇疑似詐騙情事，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 求助，警方將第一時間提供協助，共同守護民眾財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）