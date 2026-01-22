第三跑道是桃園航空城新引擎 前哨工程提前啟用後不怕飛機起降打結

桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪即將啟用，新增停機空間可紓解春節返鄉、出國潮的航班尖峰，也為後續第三跑道全面施工預作準備。圖／桃園機場公司

桃機第三跑道相關工程再傳新進度。隨著臨時過夜機坪提前啟用，不只將紓解春節疏運壓力，也替接下來第三跑道全面施工預先鋪好路。從停機位到起降量全面升級，桃園機場正一步步為下一個航空城時代暖身。

臨時過夜機坪即將上線，讓桃園國際機場面對春節返鄉、出國潮尖峰，衍生的停機空間不足問題，終於可以鬆了一口氣。新增停機位，不僅能立刻解決航機沒足夠地方停的問題，也能在未來第三跑道全面施工期間，降低工程對機場日常營運的影響，讓飛機照常起降、旅客動線不被打亂。

談到整體進度，交通部長陳世凱透露，近一個月內他已三度前往桃園機場實地了解工程狀況，先後見證第三航廈北廊廳啟用、航廈最後一根弧形鋼樑完成安裝，以及第三跑道臨時過夜機坪即將完工上線。他指出，這些關鍵節點一一到位，代表桃園機場重大建設正穩定推進，「國家的大門正在往前走」。

第三跑道本身，是桃園航空城計畫中最關鍵的核心建設之一。未來正式完工後，桃園機場每小時航機起降架次，將從目前約50架次，大幅提升至80到90架次，等於直接把整體運能拉高一個等級。

這條跑道將與第三航廈、衛星廊廳等建設同步發揮效益。長期目標是朝2045年，讓桃園機場具備每年服務8,380萬人次旅客、385萬噸貨運量，以及43.5萬架次航機起降的能力。未來，不只國人出入國門更便利，航空貨運與整體物流效率也將同步升級，為台灣經濟注入更穩定的成長動能。



