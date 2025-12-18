第三、四季經濟表現優於預期 央行上修今年GDP至7.31%

中央銀行今（18）日召開本年度最後一次理監事會議，理事一致同意維持政策利率不變，利率連續第七次凍漲。央行因應第三、四季經濟表現優於預期，大幅上修今年經濟成長率預估至7.31%，較9月預測的4.55%上調近3個百分點，同時下修今年消費者物價指數（CPI）年增率預估至1.66%。

央行舉行理監事聯席會議後記者會。(圖/中天新聞)

央行指出，9月理事會會議以來，伴隨AI等新興科技應用發展，全球製造業景氣持續擴張，全球經濟呈現溫和成長態勢。近月國際原油價格下跌，全球通膨持續降溫。主要央行貨幣政策步調出現分歧，美國聯邦準備體系持續降息，歐洲央行暫停降息，日本央行仍未重啟升息，中國人民銀行則持續採取寬鬆貨幣政策。

廣告 廣告

央行表示，市場對主要經濟體央行貨幣政策調整步調的預期，以及對AI產業鏈股價有高估疑慮，增添國際金融市場波動。

國內經濟表現方面，前三季經濟成長達7.18%，優於央行先前預期。央行指出，由於AI等新興科技應用需求強勁，帶動出口大幅成長，民間投資持續增加，加上民間消費動能回升，預測今年經濟成長率為7.31%。

央行上修今年GDP。(圖/中天新聞)

展望明年經濟，央行表示，新興科技應用需求可持續擴展，雖然國際機構預期明年全球貿易量成長放緩，且台灣出口及民間投資的基期較高，成長動能將趨溫和，但民間消費可望增溫，預測明年經濟將穩健成長，經濟成長率預估為3.67%。

通膨表現部分，央行預測今年CPI與核心CPI年增率分別為1.66%、1.65%，低於2024年的2.18%、1.88%。央行說明，第四季以來國內天候良好，蔬果價格趨穩，且部分商品免徵或減徵貨物稅，今年CPI年增率的預估，由9月預測的1.75%下修至1.66%。

央行表示，明年通膨展望方面，因國際機構預期油價低於今年，且部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，加上服務類通膨可望維持緩降走勢，明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%。央行提醒，後續國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候，是影響未來國內通膨趨勢的重要因素。

綜合國內、外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健，為審慎因應全球經濟金融前景不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能的影響，央行決議維持政策利率不變。重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行強調，將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

延伸閱讀

藍白提案移請監察院彈劾 卓榮泰稱願面對：依循憲政體制好好談

立院司委會要求彈劾卓榮泰 監察院：如收陳情依法處理

國民黨砲轟「清德宗」變法還唱「雙簧」 賴清德想君主立憲嗎？