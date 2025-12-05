第九屆台灣醫療科技展登場 張善政期許將新科技導入市政醫療體系

▲第九屆台灣醫療科技展開幕。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政昨（4）日上午前往台北市南港展覽館，出席「第九屆台灣醫療科技展」開幕。該展匯集逾600家國內外指標醫院、科技與生技機構，展示AI醫療、醫療機器人、再生醫療、精準檢測及臨床專科等五大未來健康趨勢。張善政於開幕式後參觀多項創新應用，瞭解醫療科技在診療輔助、照護管理與公共衛生監測等面向的最新進展，並期許能加速導入市政醫療體系，讓市民享有更精準、更智慧的健康服務。

衛生局表示，桃園近年積極推動智慧醫療，包含AI輔助診斷、遠距照護與院所智慧化管理等措施，持續提升醫療服務能量。本屆醫療科技展呈現多項新興技術與趨勢，對市府後續推動各種衛政工作具有參考價值。衛生局也將攜手相關專業醫療集團，一同讓本市的醫療量能及科技應用更貼近市民的健康需求。