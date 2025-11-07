第九屆東海岸布袋戲巴士啟航 《西遊記之智鬥金銀角》前進花蓮六校

大小朋友一起手持掌中戲，為布袋戲校園巡演揭開序幕。（圖：東海岸文教基金會提供）

財團法人東海岸文教基金會主辦的「第九屆東海岸布袋戲巴士—《西遊記之智鬥金銀角》」校園巡演，將於114年11月10日至12日在花蓮市六所國中小舉行。在「掌中戲語，娃娃說故事」記者會上，16位花蓮地檢署職場教保中心的小朋友搶先觀賞演出，孩子們專注於西田社傳統劇場的表演，並親手體驗戲偶操作，現場歡笑不斷。

記者會由東海岸文教基金會董事長沈廷憲主持，花蓮地檢署檢察長陳佳秀、花蓮高分檢檢察長洪培根、行政執行署花蓮分署長蔡英俊等司法首長共同參與外，花蓮縣政府則由北區服務中心副主任張治華代表徐榛蔚縣長出席。演出改編自《西遊記》，講述唐僧師徒以智慧對抗金銀二角利用藥物控制孩子的過程，劇情融入現代校園情境，讓學童在歡樂中學習辨識危險。

沈廷憲董事長認為，傳統戲曲到校園可以帶來不一樣的藝術美感。（圖：東海岸文教基金會提供）

沈廷憲董事長表示，傳統藝術要走入孩子們的日常生活，我們將孫悟空智鬥金銀角的情節，創新改編成現代校園背景，讓孩子直接理解毒品誘惑、霸凌威脅等重要議題。

陳檢察長對於傳統戲曲入校園有很深期待，更希望手機成癮、電子菸危害等新興議題，及時反映校園最新挑戰。（圖：東海岸文教基金會提供）

洪培根檢察長強調，運用傳統藝術傳遞法治精神，是教育的創新突破。孩子透過戲劇理解危險，潛移默化建立的價值觀比文字教學更深刻。陳佳秀檢察長則說，花檢長期致力於青少年犯罪防制與校園安全維護，此次特別與東海岸文教基金會合作，希望讓反毒、反詐、反霸凌成為孩子們容易理解的學習內容。尤其今年巡演新增手機成癮、電子菸危害等新興議題，及時反映校園最新挑戰。

記者會中，花蓮地檢署人偶「阿花」驚喜現身，透過活潑表演傳遞「遠離毒品、保護自己」的核心觀念，讓孩子在歡笑中吸收法治知識。

巡演活動分為四大環節：首先「欣賞入門」簡介布袋戲歷史與特色；接著進行「正戲演出」，由西田社傳統劇場專業演師帶來現場口白表演，配合北管音樂與古典戲偶；第三部分「互動體驗」開放學生操作戲偶，學習基本技巧；最後「有獎徵答」強化反毒、反霸凌等學習成效。

11月10-12日將巡迴六所國中小。（圖：東海岸文教基金會提供）

本屆巡演將走訪東華附小、海星國小、忠孝國小、明禮國小、復興國小及自強國中等六校，預計超過1,500名師生參與。活動透過經典文學與現實結合，深化傳統藝術認識，讓文化資產與當代價值對話。（梁國榮報導）