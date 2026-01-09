第九屆盲人環台公益跑第13站抵花蓮 捐15萬元助弱勢家庭過好年

家扶中心推出象徵馬年的「幸福『馬』上到」的年菜道具，展開年菜募集行動。（圖：花蓮家扶中心提供）

寒流報到，花蓮沿海氣溫下探13度，卻澆不熄公益的熱情。「第九屆盲人環台為公益而跑」團隊8日抵達環台行程第13站──花蓮家扶中心。10位視障跑者在超過百位陪跑員陪同下，克服低溫與強風挑戰，並現場捐贈新台幣15萬元，支持花蓮家扶募集2000份「暖心套餐」年菜，盼讓弱勢家庭在歲末年終也能溫暖團圓。

謝立德說，視障跑者堅持為公益而跑，展現超越身體限制的毅力與勇氣。（圖：花蓮家扶中心提供）

對多數家庭而言，年夜飯是再平凡不過的幸福，但對部分經濟弱勢家庭而言，卻是一份奢望。活動由花蓮家扶扶幼委員會主委謝立德等人，迎接跑者團隊到訪。謝立德主委表示，在嚴寒天候下，視障跑者仍堅持為公益而跑，展現超越身體限制的毅力與勇氣，令人深受感動，也期盼這份精神能鼓舞更多正處困境中的家庭。他代表花蓮家扶感謝所有捐款與支持單位，為弱勢家庭注入迎向新年的希望。

游淑貞鄉長慨捐100份的暖心套餐。（圖：花蓮家扶中心提供）

包括行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞等多位貴賓也到場力挺，為跑者加油打氣。現場並共同為「幸福『馬』上到」看板揭幕，象徵愛心迅速送達需要的角落。

魏嘉彥（左）市長設置補給站，提供跑者休息補給。（圖：花蓮家扶中心提供）

張治華副主任則形容跑者是「城市中行走的光」，肯定他們在寒冬中以行動傳遞善意，讓社會更加溫暖。現場也特別感謝溫媽媽服務隊準備熱食，為跑者補充體力、驅散寒意。

結束花蓮行程，一行人隨即前往下一站宜蘭。（圖：花蓮家扶中心提供）

「盲人環台為公益而跑」自2017年發起，今年邁入第九屆，活動自去年12月27日啟程，預計16天完成環台，並為全台23個社福團體募集3萬份年菜。本屆跑者陣容堅強，包括第十次環台的吳春成、完成超級鐵人賽的視障跑者古奇哲、師鐸獎得主徐薇雅，以及多位首次挑戰者，並有日本、香港跑者共同參與，公益大使「超馬老爹」羅維銘全程陪跑。（梁國榮報導）