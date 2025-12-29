第九屆盲人環台公益路跑首度造訪幼安 院生陪跑腳步傳愛
第九屆「盲人環台為公益而跑」自二0二五年十二月二十七日展開，將於二0二六年一月十一日完成十六天的全程挑戰，視障跑者與陪跑員每天挑戰全馬，同時募集三萬份年菜，為社福團體減輕歲末負擔。今年的路線安排中昨二十九日首次抵達苗栗市幼安教養院，對幼安而言，是一場特別的相遇。苗栗縣政府副縣長邱俐俐、苗栗市公所余文忠市長秘書羅玉棻、苗栗縣政府社會處處長張國棟等貴賓也親自參與，為活動加油並見證這次充滿愛心的挑戰。
幼安教養院自民國八十二年成立以來，一直致力於為十八歲以上的身心障礙者提供住宿教養及日間照顧，同時也提供早期療育服務，長期深耕苗栗地區，陪伴身心障礙者發展潛能、提升生活品質。這次能成為跑者的停靠點，也是院方第一次與盲人環台路跑合作。跑者抵達時，院生們在工作人員的陪同下，一起在院區附近迎接並陪跑，用自己的步伐向跑者致意。雖然路程不長，但院生的熱情與投入，讓現場充滿活力。
苗栗縣副縣長邱俐俐也特別到場為視障跑者與陪跑員加油打氣，與幼安院生一同感受這場充滿愛與善意的活動，這不僅鼓勵了視障跑者，也讓社會大眾對身心障礙者的參與有更多理解。
幼安教養院長林勤妹表示：「看到跑者與院生一起奔跑，我們深深感受到愛的力量。院生能親身參與這次公益活動，並被更多人看見，對他們來說是非常珍貴的經驗。」她也提到，透過這樣的互動，院生能感受到社會關懷，也激勵大家用行動關心弱勢。雖然公益路跑仍在進行，但溫暖早已在院生心中留下深刻印象。院方感謝跑者與陪跑員的到訪，也期盼未來能有更多合作機會，帶著院生一起看見更廣大的世界（見圖）。
其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。 王瑞德表...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 1
實現一年前的約定 蘇俊賓化身盲人環台路跑陪跑員
桃園市副市長蘇俊賓27日參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，盲人環台路跑今年邁入第九屆，這是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動。透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。蘇俊賓副市長在市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、文化局主任秘書張至敏、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，市議員黃婉如、林政賢、張桂綿、張碩芳、許清順、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和、國際扶輪3502地區總監張玉斌，以及各參與視障跑者與陪跑員等均到場參加。桃園市副市長蘇俊賓參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。 蘇俊賓表示，去年也是接近年底的時間，他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成師傅、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅老師、親善陪跑大使謝忻等人。他就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑，今天蘇俊賓履行承諾，擔任陪跑員，與盲友吳台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五峰鄉歲末感恩跨年晚會 「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」即將熱鬧登場
【互傳媒／記者 林明佑／新竹 報導】新竹縣五峰鄉年度盛事「2025族服織夜 × 星光市集狂歡夜」跨年晚會，即將互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林縣癲癇之友協會會員大會登場 醫療講座與生命分享傳遞希望與力量
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣癲癇之友協會27日於雲林基督教醫院雅各大樓國際會議廳舉辦「1 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
守護鄉親健康 嘉義5扶輪社攜手舉辦健檢
國際扶輪3470地區嘉義皇家扶輪社、嘉義東南扶輪社、真愛扶輪社、阿里山扶輪社、中區扶輪社，今(28日)天上午在嘉義蘭潭國中聯合舉辦「早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」，邀請專業團隊進行檢測，守護鄉親健康，幫助民眾及早掌握健康狀況，5個扶輪社社員全力支援，引導與協助參加健檢民眾「早期發現、早期治療」。國際扶輪3470地區總監莊和達DG Doctor親自到場關心民眾篩檢情形，他說，疾病防治應從日常生活做起，感謝扶輪社5社攜手合作，將醫療資源帶進社區，讓鄉親在社區、家門口就能篩檢，守護健康。具有醫療背景的嘉義皇家社社長吳雅雯表示，依據國民健康署癌症資料顯示，乳癌已成為婦女癌症發生率首位，約每37分鐘就有一名婦女罹患乳癌，而每2年接受一次乳房X光攝影檢查，可降低41%的乳癌死亡率，所以鼓勵婦女朋友定期進行乳房檢查。吳雅雯說，根據衛生福利部最新統計，肺癌已成為全球死亡率最高癌症之一，僅在2020年，就有9,629人因肺癌去世，佔所有癌症死亡人數的五分之一以上，肺癌的高死亡率和低存活率，主要與其被診斷時通常已處於晚期有關。真愛社社長侯博升說，為了提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，滿足健康需求，希台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鄭成功、媽祖跨界玩桌遊！《黑水溝傳奇》元旦Cosplay開戰
南部中心／綜合報導全國首創以鄭成功及媽祖為主角之《黑水溝傳奇》桌遊，28日在全國奉祀開臺聖王之聯合祭典盛會上，將桌遊機制轉化為結合Cosplay的舞台劇試玩演出，由青年扮演遊戲中角色：媽祖、鄭成功漢人、原住民、揆一總督，透過舞台互動與遊戲流程演繹，讓觀眾在「看表演」、了解規則、進入歷史過程，理解台灣歷史與媽祖文化興盛朔源與信仰精神，並於明年元旦下午一點半進行正式交流賽，活動廣邀全民走進媽祖信仰的發源聖地，透過《黑水溝傳奇》桌遊踏上17世紀的航海冒險，重返鄭成功勇闖黑水溝、先民開台的壯闊歷史，用最「接地氣」的方式學文化、練台語、交朋友。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）主辦單位，黑水溝傳奇製作人表示，桌遊結合Cosplay及舞台演出的跨界形式，不僅降低文化理解門檻，也讓未曾接觸桌遊的長輩、親子與信眾，能透過視覺與故事快速進入歷史情境，成為文化教育與祭典活動中極具吸引力的新型態展演提升文化活動的參與度與擴散性。結合宮廟、社區與青年世代的永續教育共創模式透過與在地宮廟、社區組織、全國校園及青年團體合作，期許建立跨世代共學平台，讓文化不只是展示，而是透過互動與共創持續擴散。可巡迴、可複製的文化公益行動打造影視IP影遊玩文化的全台示範案例。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）本次活動，特別邀請台南市議員陳怡珍，共同倡議文化扎根，展現台南文化首都－萬神之都的深厚底蘊，陳怡珍讚許勉勵《黑水溝傳奇》桌遊結合台語學習的創新教育方式，讓孩子「玩中學、學中記」，更促進家庭世代重新連結文化記憶、建立共同話題，遊戲內建台語語音導覽與台羅拼音，引起年輕世代共鳴；而鹿耳門作為鄭成功登陸的關鍵據點，自古凝聚信仰、歷史與地方情誼，充分展現台灣歷史與族群融合精神。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）《黑水溝傳奇》桌遊，致力於推廣全台文教擴散，首發來到鄭成功登陸歷史場域－北汕尾鹿耳門天后宮，舉辦媽祖庇佑、鄭王復台《黑水溝傳奇》桌遊交流競賽，帶全民沉浸式體驗東寧英豪勇闖黑水溝的冒險旅程，並規劃延伸向北部校園扎根，逐步擴散至全台各縣市校園與社群，形塑「以桌遊走遍台灣、用文化串連世代」的全國文化推廣藍圖，這個構想也獲得台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋大力支持，攜手中華天下父母心關懷促進會，共同於台北展開「全台文化擴散行動」，捐贈《黑水溝傳奇》桌遊教材給台北市中正區八所學校，象徵《黑水溝傳奇》不僅根植台南，更是一項面向全台、世代傳承的台灣文化教育計畫。康家瑋理事長以實際行動拋磚引玉，展現長期投入教育關懷與公益推廣的決心，期盼結合運動精神、文化教育與社會關懷，讓孩子在遊戲與互動中培養文化認同與公民素養，進一步推動台灣文化向下扎根、向外擴散，樹立民間團體支持全台文化教育永續的典範。原文出處：首創！鄭成功、媽祖跨界玩桌遊 《黑水溝傳奇》Cosplay試玩開戰 更多民視新聞報導星巴克歲末活動來了！12/29單日限定「大杯飲料買1送1」桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開人工生殖女性年齡平均數 38.2歲創新高民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
「二刀流」提前1個月回歸 大谷曝速球越投越快原因
旅美日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年在「二刀流」手術後重返投手丘，日本《NHK》製作特別節目《大聯盟選手大谷翔平 2025》提到，大谷不僅提前一個月啟動投手任務，同時球速也超出預期，背後原因也隨之曝光。太報 ・ 8 小時前 ・ 9
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 8 小時前 ・ 456
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 2 小時前 ・ 5
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 271
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 14
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 6
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 71
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 83
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 62
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67