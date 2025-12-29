第九屆盲人環台公益路跑首度造訪幼安 院生陪跑腳步傳愛

第九屆「盲人環台為公益而跑」自二0二五年十二月二十七日展開，將於二0二六年一月十一日完成十六天的全程挑戰，視障跑者與陪跑員每天挑戰全馬，同時募集三萬份年菜，為社福團體減輕歲末負擔。今年的路線安排中昨二十九日首次抵達苗栗市幼安教養院，對幼安而言，是一場特別的相遇。苗栗縣政府副縣長邱俐俐、苗栗市公所余文忠市長秘書羅玉棻、苗栗縣政府社會處處長張國棟等貴賓也親自參與，為活動加油並見證這次充滿愛心的挑戰。

幼安教養院自民國八十二年成立以來，一直致力於為十八歲以上的身心障礙者提供住宿教養及日間照顧，同時也提供早期療育服務，長期深耕苗栗地區，陪伴身心障礙者發展潛能、提升生活品質。這次能成為跑者的停靠點，也是院方第一次與盲人環台路跑合作。跑者抵達時，院生們在工作人員的陪同下，一起在院區附近迎接並陪跑，用自己的步伐向跑者致意。雖然路程不長，但院生的熱情與投入，讓現場充滿活力。

廣告 廣告

苗栗縣副縣長邱俐俐也特別到場為視障跑者與陪跑員加油打氣，與幼安院生一同感受這場充滿愛與善意的活動，這不僅鼓勵了視障跑者，也讓社會大眾對身心障礙者的參與有更多理解。

幼安教養院長林勤妹表示：「看到跑者與院生一起奔跑，我們深深感受到愛的力量。院生能親身參與這次公益活動，並被更多人看見，對他們來說是非常珍貴的經驗。」她也提到，透過這樣的互動，院生能感受到社會關懷，也激勵大家用行動關心弱勢。雖然公益路跑仍在進行，但溫暖早已在院生心中留下深刻印象。院方感謝跑者與陪跑員的到訪，也期盼未來能有更多合作機會，帶著院生一起看見更廣大的世界（見圖）。