「第九屆盲人環台為公益而跑」 16天逆時針繞台傳遞希望

【警政時報 江雁武／綜合報導】「第九屆盲人環台為公益而跑」活動將於114年12月27日（六）自臺北市南門國中正式起跑，採逆時針方向繞行台灣一周，預計於115年1月11日（日）返回臺北田徑場畫下圓滿句點。全程橫跨全台22個縣市，為期16天、總距離近700公里，被譽為「全台時間最久、距離最長」的公益馬拉松行動，預計將有數千名跑友、視障陪跑員及視障朋友分段參與，攜手以跑步為社會注入溫暖力量。

陪跑一小段、讓愛不間斷，盲人環台用腳步照亮台灣。(圖/記者澄石翻攝)

本活動源於九年前，一群視障陪跑員為協助年逾六旬的視障跑者吳春成完成「跑步環台」的夢想而發起。從最初寥寥數人，到如今每年吸引數千人次響應，不僅見證視障者突破身體限制的堅毅，也逐步匯聚社會善的能量，將愛心與資源送往更多社福團體。活動秉持「由弱勢帶領弱勢」的核心精神，期盼透過視障朋友以行動證明，即使身處逆境，也能為社會付出、成為照亮他人的一道光。

廣告 廣告

本屆活動陣容堅強，除首位視障環台跑者、也是第十度環台的吳春成外，還包括視障環台發言人吳鎮安、首位完成超鐵的視障跑者古奇哲，以及多位長期投入的視障跑者與陪跑團隊，總計約50人同行。活動亦具國際色彩，來自香港的自閉症跑者與日本超馬選手關家良一，將陪同78歲日本視障跑者保科清完成環台壯舉，展現跨國公益合作的感人力量。知名跑者羅維銘及藝人謝忻亦擔任公益大使，全程並有AED RUNNER與醫護鐵人隨行守護跑者安全。

弱勢帶領弱勢，盲人環台公益跑展現台灣最動人的力量。(圖/記者澄石翻攝)

值得一提的是，適逢2026年國際扶輪世界年會將於台北舉辦，本次活動獲全台12個國際扶輪地區響應，目標為24個社福團體募集3萬份年菜，提供超過3,000萬元的冬令關懷資源，向世界展現台灣深厚的公益能量。多位縣市首長亦將於各地站點到場加油，為視障跑者與陪跑員打氣。

第九屆盲人環台為公益而跑，16天逆時針繞台用腳步串起希望。(圖／記者澄石翻攝)

主辦單位誠摯邀請社會大眾於114年12月27日至115年1月10日期間，加入「陪跑一小段，讓愛不間斷」的行列。視障朋友雖無法以雙眼看見光，卻以生命力跑出屬於自己的光芒，透過每一步陪伴，讓愛環繞台灣，用行動證明「公益」，永不缺席。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款