第九屆紅崴盃身心障礙保齡球賽登場 共促身障運動發展

邁入第九屆的紅崴盃身心障礙保齡球賽，八日在台南市東區黃金保齡球館隆重舉辦。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正／台南報導

為推廣身心障礙者參與體育活動，台南市身心障礙者體育協會攜手紅崴科技集團及台南市俊達腳的眼鏡愛心慈善會，八日下午一點在台南市東區黃金保齡球館隆重舉辦「第九屆紅崴盃身心障礙保齡球錦標賽」。本屆賽事延續多年來的熱情與精神，吸引超過百位選手共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

此次活動旨在提供台南及周邊地區身心障礙朋友一個交流互動、切磋球技的平台，讓參賽者透過運動增進身心健康並建立友誼。協會理事長王瑞益表示，感謝紅崴科技創辦人謝進興博士長年支持弱勢族群，推動身障者體育活動，讓更多身障朋友能走出家門、積極參與社會。他強調，保齡球運動兼具休閒與競技性，能有效促進身心協調，是極具包容性的運動項目。

本屆賽事共分為八個組別，包括視障組、肢障組（輪椅、上肢、下肢）、聽障組、脊髓損傷輔具組、智能障礙組及特別設立的紅崴公司同仁組等。經過簡短隆重的開球儀式後，選手們展開激烈賽程，每位參賽者都展現出堅毅不拔的精神與對運動的熱愛，現場掌聲不斷，感動人心。

紅崴科技集團財務副總經理謝銘家表示，紅崴科技始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期投入公益事業與體育推廣。他指出，透過舉辦紅崴盃，不僅希望讓身障朋友有更多運動機會，更期盼能激勵他們挑戰自我、拓展人際關係、培養自信，同時促進各地身障團體間的連結與交流，共同推動全民休閒運動發展。

邁入第九屆的紅崴盃，已成為台南地區身心障礙體育的重要年度盛事。活動不僅凝聚了各界愛心與資源，更彰顯了身障運動員堅持與勇敢的精神。今年的賽事圓滿落幕，選手們紛紛表示此活動意義非凡，期待明年再度相聚，共同追求更高的成績與突破。

紅崴科技集團亦承諾，未來將持續推動公益體育活動，鼓勵更多企業與社會大眾關注身心障礙者運動發展，攜手打造一個更友善、更包容的社會環境。